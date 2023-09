Buscan a sujeto que arrojó a su pareja desde un tercer piso en el Estado de México

En el Estado de México, la Fiscalía General de Justicia busca a un sujeto que está siendo investigado por presuntamente haber arrojado a su entonces pareja desde un tercer piso; la joven sobrevivió y se encuentra en recuperación tras las graves lesiones.

Por estos hechos, que ocurrieron en el municipio de Tlalnepantla, ya fue liberada una orden de aprehensión el pasado 20 de agosto, pero Carlos “N” no aparece por ningún lado, según narró a Fuerza Informativa Azteca Sonia Sandoval, madre de la víctima.

“Checaron el expediente y elaboraron una orden de aprehensión hacia este tipo. Entonces llega la orden un día domingo, domingo 20 de agosto y resulta que el día lunes van en busca de él y no lo encuentran, tuvieron mucho tiempo y material para que la detención fuera antes”, contó al exigir justicia por su hija.

Lo están encubriendo, denuncia madre de la víctima

Sonia Sandoval denunció que, desde hace semanas, los agentes han intentado detener a Carlos “N”. Inclusive, se han realizado cateos a su casa y al gimnasio al que acudía, pero nadie tiene noticias sobre el sujeto, por lo que no descartan que lo estén encubriendo o haya abandonado el país.

“Se supone que ya hicieron un cateo en su casa y no hay nadie, ya tenía días que no había nadie, lo buscaron en el gimnasio, resultó que nadie lo ha visto, que tiene tiempo que no va a entrenar, lo están encubriendo”, añadió.

Mientras tanto, recordó que su hija sigue esforzándose para salir del estado vegetativo que recibió como diagnóstico tras presuntamente ser arrojada de un tercer piso. “Está avanzando muy bien, echándole ganas, día a día es una lucha, no se vale que tengan escondido a un criminal que debe de pagar por lo que hizo, el tipo sabe lo que hizo”, declaró.

Padres exigen justicia por su hija

Por su parte, Jaime Uribe, el padre de la joven, pidió justicia y reconoció que, aunque la detención no logrará resolver los problemas de salud de su hija, sí ayudará a que el caso no quede impune en el Estado de México.

“Que se haga justicia, que agarren a este tipo, con que se haga justicia, quizá mi hija tendrá secuelas, pero voy a tener el gusto de tenerlo en la cárcel, porque no quiero que se burle de la familia”, concluyó.