“Graba bien": VIDEO: Ciudadano es agredido por policía de Oaxaca; anuncian investigación por abuso policial

Un ciudadano del municipio de Oaxaca grabó un presunto abuso policial, ya que un agente agredió a una persona que registraba en video el actuar de los oficiales. Ante ello, las autoridades locales anunciaron una investigación.

Denuncian presunto abuso policial en Oaxaca de Juárez

En redes sociales comenzó a circular un video donde los policías presuntamente realizaban una revisión a una persona por una supuesta falta administrativa. Sin embargo, cuando grababa la acción, un oficial se acercó para intentar impedir la filmación, intimidando y agrediendo físicamente al ciudadano.

Circula video donde un ciudadano es golpeado, robado y detenido por policías solo por grabar. Pagó $1,759 para ser liberado. Esperemos que Ray Chagoya cumpla con su trabajo y retire a quienes deshonran el uniforme y dañan la confianza de la población.#FueraJara #oaxaca #policia pic.twitter.com/JsnSxaK0ZZ — Ingeniero Bombita (@el_inge_bombita) June 30, 2026

El oficial, que llevaba un arma larga como parte de su uniforme, amedrentó al ciudadano y después lo agredió. “Estoy grabando nada más, suéltame”, le dice el hombre. En cierto punto, el oficial le grita: “Graba bien”.

Gobierno de Oaxaca inicia investigación tras agresión a ciudadano

Al respecto, la Secretaría de Seguridad Vecinal del Municipio de Oaxaca de Juárez afirmó que inició una investigación por un “presunto caso de abuso policial” con el fin de esclarecer lo ocurrido.

“En el Gobierno Municipal no habrá tolerancia para conductas que vulneren los derechos humanos, se aparten de los protocolos de actuación o contravengan los principios que deben regir el servicio público”, mencionó la dependencia en un comunicado.

La Secretaría de Seguridad Vecinal aseguró que esa investigación se realizará con “transparencia y serán las autoridades competentes quienes determinen lo conducente conforme a derecho”.

