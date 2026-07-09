¡Tragedia en Oaxaca! Muere una persona tras explotar un cohetón en su rostro

Lo que comenzó como un accidente con pirotecnia terminó en una tragedia. Una persona falleció este jueves luego de que un cohetón le explotara directamente en el rostro en la comunidad de San Isidro Monjas, perteneciente al municipio de Santa Cruz Xoxocotlán, en Oaxaca.

De acuerdo con la información proporcionada por la Coordinación Estatal de Protección Civil y Gestión de Riesgos (CEPCyGR), la víctima aún presentaba signos vitales tras el incidente y era trasladada de urgencia hacia un hospital; sin embargo, perdió la vida antes de recibir atención médica especializada.

Murió mientras era llevado al hospital tras explosión de cohetón

Según el reporte oficial del Centro de Control, Comando, Comunicación, Coordinación e Inteligencia (C5i) Oaxaca, la ambulancia trasladaba a la persona lesionada hacia el Hospital General Doctor Aurelio Valdivieso IMSS-Bienestar.

No obstante, durante el trayecto, cuando la unidad circulaba sobre la calle Reforma, entre Murguía y Abasolo, en la ciudad de Oaxaca de Juárez, se confirmó el fallecimiento de la víctima a consecuencia de las graves lesiones provocadas por la explosión.

Tras el reporte, autoridades competentes acudieron al sitio para realizar las diligencias correspondientes y efectuar el levantamiento del cuerpo, mientras se iniciaron los procedimientos legales derivados del caso.

Protección Civil insiste en no bajar la guardia con la pirotecnia

Después de este hecho, la Coordinación Estatal de Protección Civil y Gestión de Riesgos reiteró el llamado a la ciudadanía para extremar precauciones al utilizar cohetes y cualquier otro artefacto pirotécnico, ya que un descuido puede tener consecuencias irreversibles.

Entre las principales recomendaciones emitidas por la dependencia destacan evitar que niñas, niños y adolescentes manipulen pirotecnia, no sostener los cohetes con las manos al momento de encenderlos y adquirir estos productos únicamente en establecimientos autorizados.

Asimismo, pidió mantener una distancia segura después de prender cualquier artefacto, no intentar encender nuevamente aquellos que no hayan detonado y abstenerse de utilizar pirotecnia bajo los efectos del alcohol o de sustancias que puedan afectar la capacidad de reacción.

En caso de registrarse una lesión, Protección Civil recordó que lo más importante es no manipular la herida y solicitar de inmediato apoyo a través del número de emergencias 9-1-1.