“No fue una despedida fácil": Colegio en Cuautla, Morelos, cierra sus puertas tras treinta años por ola de inseguridad

El Colegio Stratford, ubicado en Cuautla, Morelos, tuvo que cerrar sus puertas después de 36 años en funciones y todo por la terrible ola de inseguridad que se vive en el estado de la eterna primavera.

Así se cerró el ciclo escolar y se despidió dicho instituto educativo:

La inseguridad vuelve a pasar factura en #Morelos



Un colegio privado de Cuautla cerrará sus puertas tras más de tres décadas



La decisión fue atribuida al clima de violencia que enfrenta el estado, gobernado por la morenista Margarita González Saravia



📹 @AztecaMorelos pic.twitter.com/edZ5xbZ1ia — Manuel Lopez San Martin (@MLopezSanMartin) July 13, 2026

Colegio Stratford de Cuautla cierra

Fue durante el cierre de ciclo escolar 2025-2026 el pasado viernes 10 de julio que los maestros dieron el discurso final a sus alumnos, no solo del año, sino de todas las funciones que se realizan en la escuela.

Quien se cree que sería la directora, dirigió unas palabras en las cuales expresó:

"Las circunstancias actuales, las complejas condiciones de seguridad y la evidente falta de valores morales que hoy, lamentablemente, sacuden a nuestra sociedad nos ha llevado a tomar esta dolorosa decisión"

De acuerdo a la despedida, la razón del cierre es por la inseguridad que se vive en el municipio y la decisión se habría tomado con el objetivo de salvaguardar la comunidad escolar.

Escuelas de México recienten la inseguridad

El caso del Colegio Stratford no es el único en el país, pues varias escuelas de México se ven afectadas por la inseguridad que pone en riesgo la integridad de todos los que forman parte de las instituciones educativas.

Algunas escuelas han sufrido robos y asaltos, además de escuchar balaceras y ataques que suceden por fuera.

La inseguridad de nuestro país ha llegado a un punto en el que ni estudiar es seguro.

Morelos y su crisis de inseguridad

El estado de Morelos se ha convertido en uno de los más inseguros de nuestro país: hay asaltos con arma de fuego, cobro de piso, presencia de grupos criminales, asesinatos, balaceras y distintos hechos delictivos.

De acuerdo al último reporte del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, SESNSP, Morelos está dentro los estados con más tasas de homicidio por cada 100 mil habitantes.

Además, la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana, ENSU, del INEGI colocó a la capital, Cuernavaca, con una percepción de inseguridad entre el 80% al 85%. Esto quiere decir que 8 de cada 10 habitantes consideran que vivir en esa ciudad es inseguro.