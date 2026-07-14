Muere abatido el presunto feminicida de Diana Marina a quien propuso matrimonio durante el Grito de Independencia

El presunto feminicida de Diana Marina de 41 años falleció tras un enfentamiento contra policías del Estado de México, para evitar su captura, luego de recibir atención médica en un hospital de Amecameca el 9 de julio. El hombre habría propuesto matrimonio a la mujer hace tan sólo unos meses durante un evento público.

El momento, en que Fernando "N", principal sospechoso del feminicidio de la mujer, le propuso matrimonio durante el Grito de Independencia en Saltillo. Coahuila se habría enfrentado con policías para evitar su captura en el Estado de México. El cuerpo del sujeto presentaba lesiones de arma de fuego.

Asistentes que acudieron al evento del grito de independencia. Hace unos meses captaron el momento en el que el hombre le pedía matrimonio a la mujer arriba del escenario.

Al momento que estaban disfrutando de esa actividad Él aprovechó la ocasión para pedirle que se casara con él. Todo esto quedó en un video que Circulo en Redes sociales.

Fernando "N" se mantuvo prófugo de la justicia tras feminicidio

Fernando N permaneció prófugo por varios días, luego del feminicidio de Diana Marina, siendo el principal sospechoso de su muerte.

El feminicidio de Fiana Marina ocurrió el pasado 6 de julio. A partir de ese momento y hasta el día de ayer, Fernando "N" fue buscado por las autoridades del estado de Coahuila para que afrontara su responsabilidad o diera parte sobre el asesinato de la mujer a quien acababa de proponerle matrimonio en lo que muchos calificaron como un momento romántico y genuino.

El presunto feminicida falleció en un hospital al ser atendido por las lesiones por arma de fuego que presentaba y, ahora, su cuerpo ya fue trasladado al Ministerio Público del Estado de México para continuar con lo pertinente.