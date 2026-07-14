“Quedamos en medio de la nada": pasajera sobrevive a desplome de avioneta en Nuevo León y publica video

Los primeros minutos después del accidente de la avioneta de Aerus en Pesquería, Nuevo León, quedaron registrados en un video grabado por Ingrid Valenzuela Martínez, una de las tripulantes que sobrevivió al percance.

Las imágenes, compartidas en sus redes sociales, muestran la aeronave entre árboles y matorrales, a un costado de un río. Mientras recorre la escena con su teléfono, la mujer lanza una frase que refleja el alivio tras el impacto: "Se acaba de caer la avioneta donde venía, yo nada más traigo golpes y quedamos en medio de la nada. Ya vienen por nosotros", narró la abogada mientras estaban varados en un arroyo al lado de la avioneta desplomada.

¿Qué muestra el video de la tripulante tras el accidente de la avioneta?

La grabación también captó uno de los momentos más tensos después del aterrizaje de emergencia. En el video aparece el copiloto haciendo una llamada para pedir apoyo a los servicios de emergencia y reportando que el capitán presentaba una lesión en la cabeza.

Minutos más tarde, Ingrid publicó otra historia desde el interior de una ambulancia. Junto al video escribió "Llegaron por nosotros", confirmando que los tres ocupantes ya eran atendidos por paramédicos rumbo a un hospital.

✈️ Una pasajera grabó el momento en que la avioneta de Aerus, que viajaba de Piedras Negras a Monterrey, se desplomó en #Apodaca, #NuevoLeón.



Quedaron varados “en medio de la nada” mientras pedían ayuda.



El aterrizaje de emergencia dejó tres lesionados, todos fuera de peligro… pic.twitter.com/fuxRWy5h0B — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) July 14, 2026

¿Quiénes viajaban en la aeronave que cayó en Pesquería?

Las autoridades identificaron a los ocupantes como Ingrid Valenzuela Martínez, de 31 años; el piloto Diego Elías Galván, de 28, y el copiloto Enrique Berra Mellado, de 53 años.

Los tres viajaban en la aeronave de Aerus que cubría la ruta Piedras Negras-Monterrey cuando sufrió un percance durante la aproximación al Aeropuerto Internacional de Monterrey.

¿Quién es Ingrid Valenzuela Martínez, sobreviviente a desplome de avioneta?

Ingrid Valenzuela Martínez es una mujer de 31 años, abogada quien trabaja en bufete jurídico llamado: "Valenzuela Flores y asociados" con ubicación en Ciudad Acuña, Coahuila.

La víctima de la caída de la avioneta también fue candidata a alcalde en 2021, así como conferencista profesional y Mrs. Charming Worldwide 2024 Singapur.

¿Qué se sabe sobre el accidente de la avioneta de Aerus?

Hasta ahora, las autoridades no han determinado qué provocó la caída de la aeronave, aunque una de las líneas de investigación considera una posible falla mecánica.

El piloto quedó prensado tras el impacto y fue rescatado por cuerpos de emergencia. Los tres tripulantes fueron trasladados al Doctors Hospital East, donde permanecen fuera de peligro.

Por otra parte continúan con los peritajes para establecer las causas del accidente y Aerus informó que colaborará con las autoridades hasta concluir la investigación.

