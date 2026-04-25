“Solo quería llamar la atención": identifican a alumno que amenazó con tiroteo en secundaria de Jalisco

Apareció un mensaje que advertía sobre un supuesto tiroteo dentro de una secundaria en Zapopan, Jalisco. La amenaza, escrita en un baño escolar, provocó miedo entre alumnos, maestros y padres de familia, además de una rápida movilización de autoridades.

El caso ocurrió en la Secundaria 28 Mixta, ubicada en la colonia Nuevo México, donde el mensaje alertaba sobre un ataque armado programado para la mañana del viernes 24 de abril.

¿Qué decía el mensaje de amenaza en la secundaria de Zapopan?

El texto, encontrado por estudiantes y personal el jueves 23 de abril, advertía sobre un “tiroteo” y señalaba directamente a algunos maestros, incluyendo nombres específicos. La imagen comenzó a circular en redes sociales, lo que aumentó la preocupación en la comunidad escolar.

El temor fue inmediato. Algunos padres optaron por no enviar a sus hijos a clases ante la incertidumbre, mientras que otros exigieron respuestas rápidas por parte de la escuela y autoridades.

¿Quién escribió la amenaza de tiroteo en la Secundaria 28 Mixta?

El director del plantel, Fernando Rivas Arévalo, informó que lograron identificar rápidamente al responsable. Se trata de un alumno de tercer grado del turno matutino, quien admitió haber escrito el mensaje. Según explicó, lo hizo “por llamar la atención”, influenciado por un reto viral que circula en redes sociales.

El estudiante fue suspendido y continuará el resto del ciclo escolar bajo la modalidad de clases en línea. Tras el hallazgo del mensaje que amenazaba con un tiroteo, se activaron protocolos de seguridad en coordinación con la policía municipal, la Fiscalía de Jalisco y autoridades educativas.

Desde temprana hora de hoy viernes, elementos de seguridad fueron desplegados en los alrededores del plantel para garantizar la tranquilidad de estudiantes, docentes y padres de familia. Además, se implementaron acciones para informar y calmar a la comunidad escolar, evitando que el pánico se extendiera.

¿Hubo clases tras la alerta de tiroteo en Zapopan?

A pesar del susto, las clases se llevaron a cabo con normalidad el viernes, aunque bajo vigilancia reforzada. Algunas madres de familia reconocieron que la situación generó angustia, mientras que otras señalaron que, al conocerse que se trataba de una “broma”, decidieron mantener a sus hijos en la escuela.

Aunque en esta ocasión no hubo un riesgo real, la difusión de este tipo de mensajes puede generar pánico colectivo y movilización de recursos de seguridad, además de afectar emocionalmente a toda una comunidad escolar.

Autoridades y especialistas insisten en la importancia de orientar a los jóvenes sobre el uso responsable de redes sociales y las consecuencias de este tipo de acciones.