La gobernadora Maru Campos crea unidad especial para investigar operativo en Chihuahua

La gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, anunció la creación de una Unidad Especializada para investigar a fondo los hechos ocurridos entre el 17 y el 19 de abril, relacionados con el desmantelamiento de uno de los laboratorios de metanfetaminas y drogas sintéticas más grandes del país.

La mandataria también informó que esta decisión surge tras una reunión con el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, con quien reafirmó la coordinación entre los distintos niveles de gobierno.

¿Por qué se crea una unidad especial tras el operativo antidrogas en Chihuahua?

De acuerdo con Maru Campos, la relevancia del caso obliga a garantizar total transparencia en las investigaciones. “Cuando los distintos órdenes de gobierno trabajan unidos, se logran mejores resultados para la gente”, expresó la gobernadora, al destacar que la colaboración con el Gobierno Federal se mantendrá con diálogo, confianza y responsabilidad institucional.

El objetivo de esta nueva unidad es esclarecer cualquier duda sobre lo ocurrido durante el operativo, así como fortalecer los mecanismos de investigación y rendición de cuentas.

Como parte de esta estrategia, la gobernadora designó a Wendy Chávez para encabezar la Unidad Especializada. Campos destacó que su trayectoria y profesionalismo serán clave para recabar toda la información necesaria y avanzar en el esclarecimiento de los hechos. La encomienda principal será revisar cada detalle del operativo, desde su ejecución hasta los resultados obtenidos.

¿Qué pasó entre el 17 y el 19 de abril en Chihuahua?

Durante esos días, autoridades realizaron un operativo de alto impacto que permitió ubicar y desmantelar un laboratorio clandestino de gran escala, dedicado a la producción de metanfetaminas y otras drogas sintéticas.

Este hallazgo fue considerado uno de los más importantes en el país por su tamaño y capacidad de producción, lo que representa un golpe significativo a las estructuras del crimen organizado.

Maru Campos subrayó que su administración seguirá trabajando con determinación para enfrentar la delincuencia y evitar que las drogas lleguen a las comunidades. “En Chihuahua seguiremos fortaleciendo la colaboración con todas las instituciones para asegurar la paz, el estado de derecho y la libertad”, señaló.

También reiteró que la seguridad de las familias chihuahuenses es la prioridad, por lo que se mantendrá una coordinación permanente entre autoridades estatales y federales.

