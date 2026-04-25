De turistas a héroes: Bombero de Houston y su esposa médico salvan a niño herido por balacera en Teotihuacán

La reciente balacera en Teotihuacán sacudió el corazón de una de las zonas arqueológicas más emblemáticas de México, dejando una estela de miedo entre los visitantes.

En medio de las detonaciones y el desconcierto generalizado, dos turistas estadounidenses decidieron no correr hacia la salida, sino enfrentar la emergencia médica para salvar vidas.

@aztecanoticias Nuevos detalles revelan que el ataque en Teotihuacán no fue un hecho aislado ni improvisado. Las autoridades identificaron un patrón tipo copycat: una planeación meticulosa, inspiración en hechos violentos del pasado y ejecución en solitario. El caso abre nuevamente el debate sobre la violenci4, la influencia de otros ataques y la prevención. @engelzinho ♬ sonido original - Azteca Noticias

Son el Capitán Andy Roseborrough, integrante del Departamento de Bomberos de Houston, y su esposa, la doctora Jyothi Lagisetty, quienes visitaban el recinto.

El rescate bajo fuego en la Pirámide de la Luna

Tras resguardarse inicialmente detrás de las milenarias estructuras prehispánicas, la pareja escuchó el grito desesperado de personas que buscaban ayuda médica urgente.

Sin dudarlo un segundo, ambos corrieron hacia el punto del conflicto. Al llegar, encontraron a un niño de 6 años herido por múltiples impactos de bala.

Mientras la multitud huía despavorida hacia la zona del estacionamiento, el bombero y la doctora se arrodillaron sobre la tierra para aplicar maniobras de primeros auxilios.

La situación de emergencia se tornó aún más crítica cuando un grupo de testigos llevó ante ellos a una mujer que también presentaba graves lesiones por los disparos.

Durante varios minutos que resultaron eternos, la pareja texana trabajó en equipo para estabilizar a ambos pacientes, utilizando a fondo sus conocimientos en medicina de urgencias.

Esta rápida y profesional intervención fue crucial para que las víctimas lograran sobrevivir los primeros momentos del trauma, antes del arribo de las ambulancias locales.

Saldo de los heridos en ataque y avances del caso

El ataque directo fue perpetrado por un hombre identificado como Julio César Jasso Ramírez, quien, de acuerdo con las autoridades estatales, disparó contra los turistas antes de quitarse la vida.

Lamentablemente, una mujer de nacionalidad canadiense falleció en la escena, convirtiéndose en la única víctima mortal de este sorpresivo y violento acto criminal.

Respecto a los sobrevivientes que recibieron el auxilio inicial, el reporte médico indica que el menor, de origen colombiano, sigue bajo observación estricta en Ixtapaluca.

Perfil de Julio César Jasso Ramírez: El tirador de Teotihuacán y la peligrosa subcultura del ‘Terrorismo Estocástico’

Tanto el pequeño como la mujer auxiliada permanecen internados en el Hospital Regional de Alta Especialidad, donde su estado de salud es reservado pero con vigilancia constante.

Por otro lado, la gravedad de un tercer lesionado obligó a los servicios médicos a trasladarlo de emergencia vía terrestre al Centro Médico Nacional 20 de Noviembre, en la CDMX.

Reconocimiento internacional a la vocación de servicio

El Departamento de Bomberos de Houston expresó públicamente su profundo orgullo por la reacción oportuna de Roseborrough y Lagisetty ante la gravedad de la situación en el Estado de México.

La corporación estadounidense señaló mediante sus canales oficiales que la vocación de servicio y el deber moral de proteger a los demás no termina cuando concluye el turno laboral.

Houston firefighters and their families know what it means to answer the call, no matter where they are.@HoustonFire Captain Andy Roseborrough and his wife, Dr. Jyothi Lagisetty, were visiting the Teotihuacan pyramids in Mexico when gunfire erupted near the Temple of the Moon.… pic.twitter.com/aiN5h4ngrC — Houston Firefighters (@FirefightersHOU) April 24, 2026

Actualmente, Teotihuacán recuperó sus actividades bajo un fuerte dispositivo policial, mientras la Fiscalía mexiquense continúa con las indagatorias de la balacera.

La decidida acción de estos dos profesionales de la salud evitó que la cifra de víctimas fatales se incrementara en un día marcado por la violencia y la tragedia.