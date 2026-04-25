Incendio cerca de gasolinera genera pánico en Xalostoc, Ecatepec

Se registró un incendio la tarde de este viernes en el municipio de Ecatepec, luego de que una fábrica de plásticos en la zona de Xalostoc comenzara a arder, generando una intensa columna de humo negro visible a varios kilómetros.

El siniestro ocurrió en la colonia Rústica Xalostoc, específicamente en la calle Hierro, donde se ubica una fábrica dedicada a la elaboración de pigmentos y materiales para calzado.

¿Qué pasó en la fábrica de Xalostoc en Ecatepec?

De acuerdo con reportes de emergencia, el incendio se originó en un área donde se almacenaba materia prima para la elaboración de pigmentos y tinta. Las llamas se extendieron rápidamente en un espacio aproximado de 6x6 metros, provocando una densa nube de humo que alertó a vecinos y trabajadores de la zona.

El fuego causó momentos de tensión, sobre todo porque a un costado del inmueble se localiza una gasolinera, lo que incrementó el riesgo. Ante esta situación, personal y clientes del establecimiento cercano fueron evacuados como medida preventiva.

#LoÚltimo | Está tarde se registra un incendio en una fábrica de plásticos que se localiza en la zona de #Ecatepec.



Bomberos de la localidad trabajan en el lugar para combatir las llamas y evitar se extiendan a otros comercios; por el momento no reportan lesionados.



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Elementos de la Dirección General de Seguridad Ciudadana y Tránsito Municipal desplegaron un operativo de seguridad perimetral para evitar que civiles se acercaran a la zona de riesgo.

Al mismo tiempo, bomberos de Ecatepec acudieron al lugar y trabajaron intensamente para controlar las llamas y evitar que el incendio se extendiera a otros comercios o instalaciones cercanas.

Gracias a la rápida intervención de los cuerpos de emergencia, el fuego fue sofocado en poco tiempo y posteriormente se realizaron labores de remoción para descartar riesgos.

¿Hubo personas lesionadas por el incendio en Ecatepec?

Hasta el momento, las autoridades confirmaron que no se registraron personas lesionadas, lo que representa un saldo favorable pese a la magnitud del incidente.

Un dato relevante es que el inmueble ya contaba con sellos de suspensión por incumplimiento en medidas de seguridad. De hecho, apenas días antes —el domingo pasado— se había registrado otro incendio en la misma fábrica, el cual afectó gran parte de sus instalaciones.

Vecinos de la zona han manifestado su preocupación en otras ocasiones, ya que consideran que este tipo de incidentes se registra con frecuencia si no se toman medidas más estrictas.

