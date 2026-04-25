Caen dos presuntos miembros de La Barredora por homicidio de agente en Tabasco

Dos presuntos integrantes del grupo criminal La Barredora, posiblemente implicados en la agresión armada del jueves en Jalapa, Tabasco, donde un agente de la Policía de Investigación murió y dos más resultaron heridos.

Los detenidos fueron identificados como José Antonio “N”, alias “El Borrego”, capturado durante el enfrentamiento, y Alberto “N”, alias “El Guao”, detenido posteriormente en el poblado Aquiles Serdán.

Rinden homenaje a agente muerto tras ataque de La Barredora

La víctima fue identificada como Francisco Mendoza Gómez. Este sábado 25 de abril de 2026, el elemento fallecido recibió un homenaje póstumo en la Fiscalía General del Estado de Tabasco, con el pase de lista en su honor.

Los otros dos agentes lesionados se reportan fuera de peligro depués de ser víctimas de ambos supuestos integrantes del grupo criminal, cuyo líder presuntamente es Hernán "N", exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco.

"Comandante H" o "El Abuelo", como es conocido, fue jefe de la policía de Tabasco durante el gobierno de Adán Augusto López, quien llegó al Senado por Morena.

La “La Barredora” operó red de desapariciones forzadas desde la policía de Tabasco

¿Qué se sabe del ataque contra agentes de seguridad en Jalapa, Tabasco?

Los hechos ocurrieron en la colonia Benito González, conocida como Tequila, tras un operativo por reportes de hombres armados.

Al arribo de la Policía de Investigación de la fiscalía estatal, estos los recibieron a balazos y se inició la balacera que terminó en el sometimiento de uno de los líderes y otro de sus cómplices.

José Antonio “N”, alias “El Borrego” y Alberto “N”, “El Guao” fueron puestos a disposición del Ministerio Público en donde se definirá su situación jurídica.

Sentencian a tres miembros de La Barredora

El 7 de abril de 2026 se dio a conocer que tres miembros del grupo criminal La Barredora fueron sentenciados. Se trata de

Jonatan Mendoza Rivera, alias “El Jona” y/o “El Jonny” y/o “El Jonas”, quien recibió 24 años de prisión.

Los otros dos son Crispín Elacio Dolores, alias “El Cherokee, y Rodrigo Pérez Rodríguez, fueron sentenciados a 17 años de cárcel.

Los tres están presos en el Centro Federal de Readaptación Social (CEFERESO) número 3 “Noreste”, en Matamoros, Tamaulipas.