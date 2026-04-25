Clausuran matadero en Pénjamo, Guanajuato por sacrificio de animales sin insensibilización

Un establecimiento dedicado a la matanza de animales en el municipio de Pénjamo fue obligado a cesar sus actividades de manera absoluta y provisional. Esta determinación fue ejecutada luego de una inspección en el inmueble ubicado en la colonia San Miguel. La acción institucional se fundamentó en la detección de múltiples anomalías por ese matadero.

Durante la revisión, los inspectores confirmaron que el recinto operaba al margen de las leyes de salud actuales, lo que motivó un cierre inmediato para evitar la distribución de productos que no cumplieran con los estándares de inocuidad. Los encargados de la verificación señalaron que el sitio carecía de las garantías mínimas para los procesos.

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Un catálogo de irregularidades sanitarias

Los hallazgos dentro del matadero particular revelaron un escenario de descuido profundo en los protocolos de higiene. Los inspectores documentaron que el sacrificio de los ejemplares se realizaba a la intemperie y bajo condiciones deplorables, sin aplicar métodos de insensibilización antes de dar muerte a los animales.

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Asimismo, se detectó que el faenado se ejecutaba directamente sobre el suelo, permitiendo el contacto con superficies contaminadas por rastros de desechos fisiológicos y sangre acumulada por falta de limpieza.

La problemática se extendía al uso de recursos básicos, pues se comprobó que el agua empleada para lavar el equipo y los productos finales no era potable.

Esta situación favorecía una contaminación cruzada permanente durante los procesos. Además, el inmueble presentaba un deterioro evidente en su infraestructura y una gestión deficiente de los desperdicios tanto líquidos como sólidos, lo que agravaba la situación de insalubridad en la zona de trabajo.

Carencia de control y equipo profesiona

Más allá de las fallas físicas, el rastro operaba sin la vigilancia de expertos en salud animal, ya que se reportó la ausencia total de un médico veterinario que supervisara las labores.

A nivel administrativo, el negocio no pudo presentar registros o documentos que avalaran algún tipo de control sobre sus procesos de higiene.

Por último, el factor humano también presentó deficiencias críticas, pues los empleados no contaban con vestimenta de protección ni poseían formación en el tratamiento higiénico.