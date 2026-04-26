Se calientan los ánimos: riña entre automovilistas desata caos vial en Pachuca | VIDEO

Una riña vial entre automovilistas generó momentos de tensión al sur de Pachuca, cerca de la zona de Juan C. Doria, donde los ánimos se calentaron terminando en un enfrentamiento físico.

Riña en pleno tráfico de Pachuca

Una pelea entre dos automovilistas desató momentos de tensión al sur de Pachuca, en las inmediaciones de la colonia Juan C. Doria, donde varios conductores protagonizaron un enfrentamiento que rápidamente escaló.

De acuerdo con un video difundido en redes sociales, en el altercado se observa la participación de al menos cinco personas, entre ellas un adulto mayor, y dos mujeres, quienes intercambian empujones, golpes y agresiones en plena vía pública, deteniendo completamente a la vialidad, mientras otros intentan intervenir.

La situación generó alarma entre las personas que se encontraban en la zona, por lo que elementos de la policía acudieron al lugar para controlar el conflicto.

Los oficiales lograron intervenir en la pelea para calmar los ánimos y evitar que la riña pasara a mayores, restableciendo el orden en el sitio.

Riña entre madres de familia deja una mujer muerta en escuela primaria

Una riña que termina muy mal. Una mujer perdió la vida durante la tarde del 21 de abril, en la escuela primaria "Narciso Mendoza", tras una riña entre madres de familia registrada en el municipio de Ocuituco, Morelos.

Las mujeres se vieron envueltas en una pelea, sin imaginar que una de ellas portaba un arma blanca. Por este hecho, las clases tuvieron que ser suspendidas de inmediato.

Tras la agresión, la atacante huyó de la escuela, mientras que la víctima tuvo que ser trasladada de emergencia a un hospital cercano, donde horas más tarde se reportó que perdió la vida.

La presunta responsable fue identificada como Janet "N", quien es buscada por las autoridades, luego de que agrediera a la mujer.

De acuerdo con reportes preliminares, la madre fue identificada como Esmeralda "N", quien presentó lesiones de gravedad, las mismas que causaron que perdiera demasiada sangre.