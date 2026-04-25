“No alcanza ni para vivir”: Policías de Jonuta, Tabasco toman Palacio y alzan la voz

La inconformidad de policías municipales en Jonuta, Tabasco, escaló a una protesta que ya supera las 48 horas, con la toma total del Palacio Municipal y la paralización de actividades administrativas. Los agentes aseguran que no han sido escuchados por las autoridades locales y que no hay voluntad de diálogo para atender sus demandas.

¿Por qué los policías de Jonuta tomaron el Palacio Municipal?

Los elementos de la corporación iniciaron un plantón pacífico como medida de presión ante lo que califican como “cerrazón” por parte del gobierno municipal. Denuncian que, pese a sus intentos por establecer una mesa de diálogo, no han recibido respuesta concreta a su pliego petitorio.

El movimiento busca visibilizar las condiciones en las que trabajan, mismas que describen como insostenibles. Por ello, decidieron cerrar las instalaciones del Ayuntamiento y mantener el bloqueo hasta obtener soluciones reales.

"Ni para comer": Estalla protesta policial contra alcaldía morenista en Tabasco.



Elementos de la policía de Jonuta tomaron el Palacio Municipal para denunciar las condiciones "insostenibles" bajo las que operan en la administración de María Soledad Villamayor.



Los uniformados… pic.twitter.com/9KkLUQH5bg — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) April 24, 2026

¿Qué exigen los policías de Tabasco en su protesta?

Las principales demandas de los agentes están enfocadas en mejorar su calidad de vida y condiciones laborales. Entre los puntos clave destacan:



Incremento salarial directo, ya que aseguran percibir entre 3 mil y 4 mil pesos por quincena.

Mejores herramientas y recursos para desempeñar su labor diaria.

Cambios en la jornada laboral, proponiendo un esquema de 24 horas de trabajo por 48 de descanso.

Además, señalan que han perdido prestaciones importantes como vales de despensa, apoyo para alimentos y que no reciben uniformes de manera regular.

Los policías también plantean alternativas, si no hay posibilidad de aumento inmediato, piden al menos condiciones dignas como la instalación de un comedor o viáticos para cubrir sus necesidades durante las jornadas.

Policías de Jonuta denuncian presuntas irregularidades en manejo de combustible

Uno de los señalamientos más delicados tiene que ver con el presunto uso irregular de combustible dentro de la corporación. De acuerdo con los manifestantes, existen patrullas que llevan meses fuera de servicio en talleres mecánicos, pero que en registros oficiales aparecen con consumos de hasta 70 litros diarios de gasolina.

Incluso, algunos agentes aseguran que han sido obligados a firmar bitácoras con datos que no corresponden a la realidad, reportando cargas de combustible mucho mayores a las que realmente se utilizan.

Llaman al gobernador Javier May para intervenir en el conflicto

Ante la falta de acuerdos con el gobierno municipal, los policías hicieron un llamado urgente al gobernador de Tabasco, Javier May Rodríguez, para que intervenga y ayude a destrabar el conflicto.

También recalcaron que buscan limpiar la imagen de la corporación, rechazando cualquier vínculo con la delincuencia organizada y solicitando que se aplique antidoping a todos los elementos, pero que sea cubierto por el gobierno.

Hasta el momento, los agentes continúan firmes en su postura, no liberarán el Palacio Municipal hasta que haya una respuesta clara y favorable a sus exigencias. La protesta ha dejado sin operaciones administrativas al Ayuntamiento, afectando distintos servicios para la población.

