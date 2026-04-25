¡Brutal choque! Tráiler embiste autos en caseta de Zinapécuaro en la autopista México-Guadalajara
El choque del tráiler en contra de la caseta de cobro en Zinapécuaro dejó un saldo de siete personas lesionadas y al menos cinco vehículos dañados.
Un fuerte accidente en la autopista México-Guadalajara encendió las alertas durante la pasada noche y madrugada de hoy, luego de que un tráiler, que presuntamente se quedó sin frenos, provocó un aparatoso choque en la caseta de cobro de Zinapécuaro.
¿Qué pasó en la México-Guadalajara? De acuerdo con reportes de los servicios de emergencia, el percance sucedió justo en el kilómetro 202+256, donde la pesada unidad embistió al menos cinco vehículos antes de impactarse contra la infraestructura de la caseta. El saldo preliminar es de siete personas lesionadas, además de severos daños materiales.
Tráiler impacta caseta de cobro en Michoacán— Azteca Noticias (@AztecaNoticias) April 25, 2026
Autoridades de #Michoacán informaron sobre el choque de un tráiler contra la caseta de cobro de Zinapécuaro sobre la Autopista de Occidente. Toma precauciones.https://t.co/FULz09M15F https://t.co/7HkcWLrPix
¿Cómo pasó el accidente del tráiler en la caseta Zinapécuaro?
Según información de autoridades policiales y de rescate, la unidad de carga perdido el sistema de frenos, lo que provocó que el conductor perdiera el control. En su trayectoria, el tráiler arrolló varios automóviles particulares y terminó estrellándose contra las cabinas 1, 2 y 3 de la caseta de peaje de Zinapécuaro.
Entre los heridos se encuentran tres trabajadores de la caseta, mientras que los otros lesionados viajaban en los autos impactados. Tras el accidente, se desplegó un operativo en el que participaron:
- Paramédicos
- Bomberos
- Elementos de la Guardia Nacional
- Civiles que auxiliaron en el lugar.
Los lesionados fueron atendidos en el sitio y posteriormente trasladados a hospitales cercanos para su valoración médica.
🚨 Fuerte #accidente en la Autopista de Occidente, a la altura de la caseta de #Zinapécuaro; un tráiler se quedo presuntamente sin frenos e impacto a varios vehículos que se encontraban a la espera de cruzar la #caseta. 🚛⚠️— TV Azteca Edomex (@AztecaEdoMex) April 25, 2026
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¿Qué pasó con el conductor del tráiler accidentado en la autopista México-Guadalajara?
De manera extraoficial, se informó que el chofer del tráiler habría huido del lugar después del impacto; sin embargo, las autoridades ya iniciaron las investigaciones para esclarecer los hechos y dar con el responsable. La zona permaneció cerrada durante varias horas, mientras equipos de emergencia llevaron a cabo las labores de rescate y grúas retiraban los vehículos dañados para restablecer la circulación.
El incidente generó importantes afectaciones viales en la autopista México-Guadalajara, una de las más transitadas del país. Este accidente vuelve a poner sobre la mesa los riesgos en carreteras y el estado mecánico de unidades pesadas; ¿qué medidas hacen falta para evitar tragedias como esta en autopistas clave de México?
¡CAOS EN CARRETERA DE MICHOACÁN! TRÁILER SE ESTRELLA EN CASETA DE ZINAPÉCUARO— Código MX (@CdigoMXdigital) April 25, 2026
Un accidente en la autopista México–Guadalajara, a la altura de Zinapécuaro, #Michoacán, donde un #tráiler embistió varios vehículos antes de impactarse brutalmente contra la caseta de cobro. pic.twitter.com/BIqQofddMx