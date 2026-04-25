tva (1).png

¡Brutal choque! Tráiler embiste autos en caseta de Zinapécuaro en la autopista México-Guadalajara

El choque del tráiler en contra de la caseta de cobro en Zinapécuaro dejó un saldo de siete personas lesionadas y al menos cinco vehículos dañados.

Tráiler embiste autos y deja lesionados en la caseta Zinapécuaro de autopista México-Guadalajara
Noche de terror en autopista México-Guadalajara: tráiler pierde el control y se estrella contra caseta en Michoacán|“Marcos Morales”

Escrito por: Arturo Engels

Con información de: Marcos Morales

Un fuerte accidente en la autopista México-Guadalajara encendió las alertas durante la pasada noche y madrugada de hoy, luego de que un tráiler, que presuntamente se quedó sin frenos, provocó un aparatoso choque en la caseta de cobro de Zinapécuaro.

¿Qué pasó en la México-Guadalajara? De acuerdo con reportes de los servicios de emergencia, el percance sucedió justo en el kilómetro 202+256, donde la pesada unidad embistió al menos cinco vehículos antes de impactarse contra la infraestructura de la caseta. El saldo preliminar es de siete personas lesionadas, además de severos daños materiales.

¿Cómo pasó el accidente del tráiler en la caseta Zinapécuaro?

Según información de autoridades policiales y de rescate, la unidad de carga perdido el sistema de frenos, lo que provocó que el conductor perdiera el control. En su trayectoria, el tráiler arrolló varios automóviles particulares y terminó estrellándose contra las cabinas 1, 2 y 3 de la caseta de peaje de Zinapécuaro.

Entre los heridos se encuentran tres trabajadores de la caseta, mientras que los otros lesionados viajaban en los autos impactados. Tras el accidente, se desplegó un operativo en el que participaron:

  • Paramédicos
  • Bomberos
  • Elementos de la Guardia Nacional
  • Civiles que auxiliaron en el lugar.

Los lesionados fueron atendidos en el sitio y posteriormente trasladados a hospitales cercanos para su valoración médica.

¿Qué pasó con el conductor del tráiler accidentado en la autopista México-Guadalajara?

De manera extraoficial, se informó que el chofer del tráiler habría huido del lugar después del impacto; sin embargo, las autoridades ya iniciaron las investigaciones para esclarecer los hechos y dar con el responsable. La zona permaneció cerrada durante varias horas, mientras equipos de emergencia llevaron a cabo las labores de rescate y grúas retiraban los vehículos dañados para restablecer la circulación.

El incidente generó importantes afectaciones viales en la autopista México-Guadalajara, una de las más transitadas del país. Este accidente vuelve a poner sobre la mesa los riesgos en carreteras y el estado mecánico de unidades pesadas; ¿qué medidas hacen falta para evitar tragedias como esta en autopistas clave de México?

Tags relacionados
Accidentes en México Carreteras en México Jalisco

Notas