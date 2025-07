La forma más fácil de descargar tu comprobante de pago de la tenencia Edomex en 2025

¡Atención automovilistas del Estado de México! En la entidad ahora así podrás descargar más fácil tu comprobante de pago correspondiente a la tenencia en 2025 en el Edomex.

De acuerdo con el gobierno del Edomex, la tenencia vehicular es un impuesto anual por propietarios de vehículos, “cuyo objeto es la recaudación de fondos que serán utilizados por los organismos competentes para administrar y mejorar todo lo relativo a la circulación rural y urbana”.

¿Cómo descargar el comprobante de pago de la tenencia Edomex?

Para descargar el comprobante de pago de la tenencia en el Edomex 2025 deberás ingresar al Portal de Servicios al Contribuyente .

Entra a dicho sitio web, busca el apartado Control Vehicular , después elige la opción Tenencia , rubro Individual y escribe la matrícula del vehículo del cual pagaste la tenencia.

O bien, directamente al sitio tenencia.edomex.gob.mx y coloca la placa del automóvil, después deberás escribir los 5 últimos dígitos del Número de Identificación Vehicular (NIV) y listo, descarga el comprobante.

La tenencia es un impuesto anual que deben pagar ciertos automovilistas.|Gobierno del Edomex.

¿Quiénes no pagan la tenencia en el Estado de México?

Las personas físicas y jurídicas colectivas propietarias de vehículos de uso particular, particulares de carga comercial, remolque, motocicleta, motoneta, trimoto y cuatrimoto, ecológico, auto antiguo, convertidor (dolly) con domicilio dentro del Estado de México están obligadas a dicho pago.

Los propietarios de vehículos que no rebasen un valor factura mayor a $550 mil pesos sin IVA, no pagan la tenencia en el Edomex y están exentos de este impuesto.

Mientras que aquellos que no entren en esta condición solo pagan el refrendo, pero siempre y cuando estén al corriente con sus pagos, no tengan adeudos de tenencias de años anteriores y es necesario que el vehículo esté dado de alta en el padrón vehicular del Edomex.

¿Qué pasa si no pago la tenencia en Edomex?

No cumplir con el pago, si bien no implica un pago económico correspondiente a una multa, sí representa que tengas problemas con otros trámites como obtener el subsidio de la tenencia, la cual no es procedente cuando: