El refugio de animales Albergue Pergatuzoo, ubicado en el municipio de Nicolás Romero, Estado de México (Edomex), tiene que enfrentar no solo el día a día para sacar adelante 2 mil 500 mascotas, pues dice ser víctima de extorsión de supuestos integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), la organización de Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”.

Aunque no solo ello, sino que a decir de la directora del refugio, Ana Vargas, también han tenido que lidiar con lo que un presunto robo de policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México (CDMX), a los que acusan de quitarles croquetas cuando detuvieron a su sobrino Miguel Ángel de Jesús, cuando acudió a denunciar un intento de extorsión del CJNG.

“Se robaron el alimento del albergue, a mi sobrino lo llevaron al Reclusorio Norte, a mí me tuvieron amenazada durante toda una noche de que si no firmaba papeles en blanco a él se lo iban a llevar y que teníamos que pagar 50 mil pesos de la extorsión al Cártel Jalisco”, contó.

La mujer señaló que policías de la SSC de CDMX, desde que su sobrino salió de la cárcel, han estado hostigándola y de acuerdo con ella, se han parado en su domicilio para tomarle fotos, además de que le gritan que no denuncie.

“Dicen que son de parte del Cártel Jalisco y que tengo que pagar un derecho de piso, por hacer la denuncia ha sido peor, la verdad ante autoridades no (denunciar), porque sé que las autoridades tienen que ver mucho con esta mafia, porque fue el Ministerio Público que me dijo ‘no te voy a levantar la denuncia y tienes que pagar los 50 mil pesos’”, expresó llorando.

¿El CJNG detrás de extorsión a refugio Albergue Pergatuzoo?

Ana Vargas, acompañada de más personas, acudió a las oficinas de la SSC en CDMX, afuera de las oficinas de la policía capitalina, en Liverpool 136, colonia Juárez, en la alcaldía Cuauhtémoc, hoy para protestar y exigir justicia.

La mujer contó que policías capitalinos robaron alimento que era para el albergue el 18 de junio y su sobrino lo detuvieron en su camioneta de manera arbitraria y lo llevaron al Reclusorio Norte, mientras que a ella supuestos integrantes del CJNG le pidieron 50 mil pesos y la retuvieron en el Ministerio Público cuando supo que a su familiar lo detuvieron.

“Nunca me dijeron por qué estaba detenida, nada más me dijeron que no me podía mover, que estaba detenida, que no tenía derecho ni a hacer denuncias, hablé con el Ministerio público, me dijo que no me iban a levantar ninguna denuncia, que no tenía derecho a defensor de oficio, me obligaron a entrar al baño de hombres, estuve incomunicada y a cada rato bajaban policías a decirme que tenía que firmar las hojas en blanco o iban a golpear a mi sobrino o lo iban a llevar al reclusorio”, contó Ana.

Acusan detención arbitraria de hombre y robo de croquetas

Miguel Ángel, quien acompañó a la protesta a Ana, expresó que han sido víctimas de extorsión del Cártel Jalisco Nueva Generación desde el año pasado en 2024. “Nos sembraron un ataúd y recibimos amenazas”, dijo.

El 18 de junio pasado, contó el señor y tío del joven Miguel Ángel, este último fue detenido y policías de la SSC de CDMX presuntamente quisieron extorsionarlo también. Aquel día, lo llevaron al agente del Ministerio Público porque supuestamente había dañado un vehículo, pero a decir del propio joven, era una camioneta en la que iban presuntos miembros del CJNG.

“El Ministerio Público, coludido con autoridades y con estos grupos delincuenciales, someten a mi sobrino, lo incomunican (…) y policías de la Secretaría de Seguridad, cuando incautan la camioneta de mi sobrino se roban todo el alimento de los animales, que estaba cargada, y que había comprado mi sobrino con apoyo de padrinos del albergue”, contó.

Un ataúd como amenaza contra refugio de animales Albergue Pergatuzoo

El tío de Miguel Ángel comentó que personas que dicen ser integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación, quienes les dejaron un ataúd como forma de amenaza. En el féretro apareció una manta blanca con un mensaje de intimidación el año pasado.

“Han amenazado de que iban a quemar el albergue y matar a todos los animales. Tenemos 2 mil 500 en resguardo”, dijo.

A decir del señor, en la Fiscalía no les permitieron denunciar el delito de la extorsión cuando detuvieron su sobrino, en tanto, exigen “que se actúe conforme a derecho contra los funcionarios públicos, principalmente con policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana que estuvieron ese día al mando y que imputaron a mi sobrino un delito de daños dolosos”.

También externó que cuando su familiar fue detenido, en el Ministerio Público “se opuso a que tuviera una defensa adecuada”, pero posteriormente un juez de control señaló que “hubo una serie de violaciones” en la detención. El señor añadió que el monto del alimento robado es de entre 32 y 40 mil pesos.

CJNG habría interceptado a joven con alimento del refugio

El joven que fue detenido contó que el día del arresto fue víctima de abuso de autoridad por parte de los policías. El 18 de junio de 2025, contó, iba circulando por la colonia Federal, en la alcaldía Venustiano Carranza, y fue liberado el miércoles 22, cerca de la una de la madrugada, por una detención ilegal.

Había ido a la Central de Abasto por el alimento de los animales, pero al detenerse en un establecimiento para dejar unas gorras para que las limpiaran, cuando varios individuos armados en una camioneta Cadillac lo interceptaron diciéndole que eran del Cártel Jalisco.

“Al ver esto, y que son varias personas que inclusive llevaban hasta motos, yo salgo como puedo y busco una patrulla. Al buscarla y le pido el apoyo, en encuentro un convoy de ocho patrullas en las que llevan hasta Guardia Nacional”.

El joven creyó que los elementos lo ayudarían, sin embargo, acabó detenido. Al llegar al Ministerio Público, dijo, lo detuvieron. “De repente paso al médico legista y llega una llamada, de una mujer que no sé quién sea, y le dice que me pongan los candados”.

Y es que cuando intentó escapar de los supuestos integrantes del CJNG, chocó contra la camioneta de estos, por lo que fue imputado por daños en propiedad. “Como salí como pude, impacté la camioneta de ellos para salir porque eran demasiados, en lugar de atropellarlos, me eché para atrás y les golpeé la camioneta”.

Los policías de la SSC de CDMX que lo detuvieron, acusó, lo querían obligar a firmar una hoja blanca. “Me pusieron la pistola, le cortaron (cartucho) y me dijeron que le firmara”. Tras este episodio, ahora, acusó, “constantemente diario” llegan a su casa los policías y le muestran el arma.

Comentó que existe una denuncia contra los policías ante el área de Asuntos Internos, pero los oficiales le han dicho que la retire, pues “están diciendo que nos desistamos de la denuncia”.

“Fuera de que sea el Cártel Jalisco, los policías están actuando de otra forma. Ya no sé si ellos pertenecen también al cártel, o si de verdad es el Cártel Jalisco, o es otra persona la que está manejando esto”, añadió.

De acuerdo con él, les colocaron el ataúd y primero les pidieron 25 mil pesos al mes, pero “los Ministerios Públicos no te quieren aceptar las denuncias porque la consigna es que este tipo de denuncias no procedan, que no las levanten para que la tasa de la delincuencia baje”.