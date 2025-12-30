Flossie, la gata más longeva del mundo cumple 30 años hoy 29 de diciembre

Flossie , la gata más longeva del mundo, cumplió 30 años este 29 de diciembre de 2025, de acuerdo con el Libro Guiness de los récords , que la reconoce oficialmente como la felina viva de mayor edad en el planeta.

Aunque presenta problemas de visión y sordera, Flossie se mantiene activa, camina por sus propios medios y conserva un carácter juguetón y curioso, según relata su actual dueña, Vicki Green, quien la adoptó hace aproximadamente tres años en Reino Unido.

La historia de Flossie no solo destaca por su longevidad, sino por una vida marcada por múltiples hogares, pérdidas humanas y adopciones, hasta encontrar estabilidad en la vejez, convirtiéndose en un ejemplo del impacto del cuidado responsable de gatos mayores.

Flossie, la gata más longeva del mundo según Guinness

Flossie nació el 29 de diciembre de 1995 y pasó sus primeros meses de vida en una colonia de gatos ferales cerca del Hospital St. Helens, en Merseyside, donde fue adoptada por personal del lugar.

Vivió 10 años con su primer dueño, hasta que este falleció. Posteriormente, fue adoptada por la hermana de su cuidador original, con quien permaneció 14 años más, hasta que nuevamente la muerte marcó un cambio en su vida.

Lo que llevó a Flossie de un refugio a un récord mundial

Durante tres años vivió con el hijo de su segunda dueña, quien finalmente la entregó a Cats Protection al no poder continuar con su cuidado. Cuando llegó, sorprendió a los especialistas quienes no daban crédito que Flossie tuviera 27 años.

Poco antes, el Libro Guiness de los récords la reconoció oficialmente como la gata viva más longeva del mundo, un título que mantiene hasta la fecha.

Say hi to Flossie, the world's oldest living cat at the age of 27 🥰️ pic.twitter.com/jrSmfWokld — Guinness World Records (@GWR) May 22, 2023

La adopción que cambió la vejez de Flossie

Fue en 2022 cuando Vicki Green decidió postularse para adoptar a Flossie , luego de ver un anuncio de Cats Protection que indicaba que la gata tenía 27 años, algo que inicialmente pensó que era un error.

Green, con experiencia en el cuidado de gatos mayores, explicó que los primeros días fueron difíciles, ya que Flossie se desorientaba por su visión limitada y la falta de audición, pero con el tiempo logró adaptarse.

“Ahora duerme toda la noche acurrucada conmigo”, relató Vicki, quien aseguró que su objetivo siempre fue ofrecer una vejez tranquila y cómoda a gatos mayores.

A los 30 años, Flossie sigue activa

A pesar de su edad, Flossie mantiene rutinas propias: despierta temprano para comer, pasa gran parte del día durmiendo y aún muestra interés por jugar.

El Libro Guinness de los récords señala que Flossie es la séptima gata más longeva verificada en la historia, solo por detrás de otros casos documentados como el de Creme Puff, quien vivió 38 años.