“Mi cabeza tiene precio": Fofo Márquez pide clemencia y que lo pateen en audiencia

A este hombre la sonrisa se le borró del rostro; se trata de Rodolfo “Fofo” Márquez, un conocido youtuber que fue vinculado a proceso por el delito de feminicidio en grado de tentativa, en contra de una mujer a la que golpeó y pateó tras un incidente vial en Naucalpan, Estado de México.

A través de una serie de videos, la víctima, Edith Márquez, relató con el rostro ensangrentado cómo fue brutalmente golpeada por el sujeto.

El hombre no tuvo piedad, la golpeó en el rostro, la tiró al suelo y la pateó durante algunos segundos.

#ÚLTIMAHORA | La @FiscaliaEdomex informó de la detención del influencer conocido como 'Fofo' Márquez luego de que presuntamente agredió a una mujer en #Naucalpan



¿Qué dijo “Fofo” Márquez y por qué lloró en la audiencia?

Ayer 10 de abril, tras la vinculación a proceso determinada por una juez del penal de Barrientos y al escuchar el veredicto inicial, “Fofo” Márquez rompió en llanto y durante la audiencia -que duró más de tres horas- se mostró muy inquieto.

Casi al finalizar la audiencia de vinculación “Fofo” Márquez, pidió hacer uso de la palabra; se dijo arrepentido, denunció que había sido golpeado dentro del penal, se retiró la camisa y mostró moretones en la espalda y pidió algo a la juez.

“Mi cabeza tiene precio, temo por mi vida, no quiero morir en la cárcel. Si quieren me puedo hincar aquí para que todas las mujeres que están en esta sala me pateen”, dijo el imputado.

Nervioso, lloraba y levantaba la mano para hablar, suplicó que no lo enviaran a prisión asegurando que ya hay amenazas de muerte en su contra.

“Tengo tres días aislado, hay un reo que ya le puso precio a mi cabeza. Yo no quiero morir”, insistió desesperado.

Sobre la seguridad del influencer, su abogado, Erik Rauda declaró que “la autoridad ya tomó una determinación, ya ordenó a la directora del penal de Barrientos que proteja su vida, proteja su integridad le dio 12 horas para que indique cuales son las medidas que va a tomar para proteger la vida del señor Rodolfo Márquez”.

¿Qué dijo la mujer golpeada brutalmente por “Fofo”?

Edith Márquez, de 54 años golpeó uno de los espejos retrovisores del automóvil de “Fofo”, hecho por el cual el influencer enfureció y comenzó a golpearla y patearla; la mujer sufrió heridas que requirieron más de 20 días para su recuperación.

En la audiencia la mujer insistió en que teme por su seguridad pero dijo que quiere justicia por su caso.

“Lo que determine la juez, yo estoy completamente de acuerdo porque es lo justo, porque ella valora las pruebas de acuerdo a las pruebas que se valoraron, es lo que se debe de determinar porque no es lo que yo quiera sino lo que determine el juzgado”, declaró a medios de información.

Dijo que no ha sido fácil para ella enfrentar esta situación: “No es fácil para mi estar parada en frente de todos ustedes, no es sencillo venir y denunciar a una persona, a un youtuber, un youtuber que bueno pues como todos lo sabemos y ya se los había comentado es una persona que dice que es millonaria y que al final de cuentas pues si te sientes con miedo”.

Será a finales de mayo cuando se lleve acabo la audiencia de cierre de investigación y se dicte sentencia contra el youtuber.

“Fofo” Máquez, enfrenta la imputacion de feminicidio en el grado de tentativa, delito por el que podría alcanzar una condena de más de 40 años de cárcel.