Claudia Sheinbaum comparte foto de joven protestando frente a Salinas de Gortari

Luego de desprenderse de su cargo como jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum difundió una foto inédita de joven, durante su época como activista estudiantil, en la que presume "luchar por la democracia, por la justicia social y contra el modelo neoliberal", pues fue durante la visita del expresidente Carlos Salinas de Gortari a la Universidad de Stanford, en California, Estados Unidos.

En la imagen se puede apreciar a Sheinbaum, enfocada al centro de la imagen y sosteniendo una pancarta de protesta en la que se puede leer "Fair trade and democracy now", que en español significa "¡Comercio justo y democracia ahora!". Esto dentro del contexto de la visita del entonces mandatario mexicano a territorio estadounidense.

"Les comparto esta foto de 1991, cuando estuve en California en una estancia académica, y junto con varias compañeras y compañeros protestamos durante una visita de Carlos Salinas reclamando democracia para México y un comercio justo entre Estados Unidos y nuestro país", escribió la aspirante a la encuesta interna de Morena de cara a las elecciones presidenciales de 2024.

Foto de Claudia Sheinabum joven durante una protesta frente a Carlos Salinas de Gortari

Desde que era estudiante luchaba por la democracia, por la justicia social y contra el modelo neoliberal del que se beneficiaban solo unos pocos.



Les comparto esta foto de 1991, cuando estuve en California, en una estancia académica y junto con varias compañeras y compañeros… pic.twitter.com/zMoXRkNKSv — Dra. Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) June 26, 2023

La foto de Sheinbaum fue tomada y difundida por el periódico local e independiente de la Universidad de Stanford, el cual llevaba el mismo nombre y que reportó la protesta de un colectivo activista del cual formaba parte Claudia. Bajo el título de "Salinas aborda la 'revolución interna'", traducido al español, el objetivo era mostrar el reclamo de un supuesto gobierno fraudulento.

Esta protesta estuvo mejor ejemplificada con otras dos pancartas que sostenían otros miembros del grupo, en los que se puede leer: "¿Cuántos muertos votaron en la última elección?" y "México es la dictadura perfecta", todo frente al famoso Anfiteatro "Laurence Frost" del campus universitario.

Desde que era estudiante luchaba por la democracia, por la justicia social y contra el modelo neoliberal del que se beneficiaban solo unos pocos Claudia Sheinbaum

Claudia Sheinbaum se autodenomina como una activista en la lucha a favor de la democracia y justicia|Reuters

¿Dónde estudió Claudia Sheinbaum?

Como es conocido, Claudia Sheinbaum es licenciada en Física por la UNAM, además de maestra y doctora en Ingeniería Energética por la misma universidad; pero su paso por la Universidad de Stanford fue debido a su estancia en la que tomó el curso de Fuentes de Energía. Fue en este lapso en el que coincidió con la visita del entonces titular del Ejecutivo Federal.

En aquella ponencia, Carlos Salinas de Gortari giró su discurso en torno a la necesidad de generar comercio para impulsar el empleo, motivo por el que la pancarta de Sheinbaum iba dirigido a este aspecto. Además contó con la presencia de representantes de otras universidades, como Harvard, MIT y Berkeley.

