Claudia Sheinbaum, una de las principales corcholatas que busca la presidencia de México

“Estoy lista y fuerte para lo que viene”, aseguró la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum quien ha externado su deseo de participar en la elección del candidato de Morena a la presidencia de México.

Recién se dio a conocer que una de las reglas del “juego” de Morena para elegir al candidato de la coalición, junto al PT y el partido verde, era la separación del cargo. Por esta razón es que Claudia Sheinbaum pidió licencia como jefa de Gobierno de la Ciudad de México (CDMX).

¿Qué estudió Claudia Sheinbaum?

Antes que dedicarse a la política, la exjefa de Gobierno de la capital, fue académica y científica. Tiene una licenciatura en Física por la UNAM; una maestría en ingeniería de la Energía y un doctorado en ingeniería Ambiental. Realizó una estancia académica de 4 años para su investigación doctoral en el Lawrence Berkeley National Laboratory, asociado a la Universidad de California en Berkeley.

¿Cómo se veía Claudia Sheinbaum de joven?

Claudia Sheinbaum Pardo nació el 24 de junio de 1962 en la Ciudad de México, por lo que en breve cumplirá 62 años de edad. Sus padres son Carlos Sheinbaum Yoseline y la también academica y cientifica, Annie Pardo Semo. Estuvo casada con Carlos Imaz Guisper del 1987 al 2016. Tiene dos hijos, Mariana, con su primer esposo, y Rodrigo Imáz Alarcón.

Claudia Sheinbaum de joven con AMLO|Twitter @NicoKovalchuk



¿Quién es el novio de Claudia Sheinbaum?

La política lleva saliendo casi ya siete años con su actual pareja, Jesús María Tarriba, analista de riesgos económicos en el Banco de México, con quien incluso anunció un compromiso. La pareja se conoce desde la universidad, donde mantuvieron una relación de un año y tres meses; sin embargo, tras separarse de sus respectivos matrimonios, ambos se volvieron a encontrar y decidieron dar otra oportunidad a su cariño.

Estuvo casada con Carlos Imaz, uno de los fundadores del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y exjefe Delegacional de Tlalpan, su relación duró 30 años, hasta que decidieron divorsiarse. Es por esto que Claudia Sheinbaum fue militante del sol azteca hasta el año 2014.

Jesús María Tarriba, pareja de Claudia Sheinbaum|Twitter @saccoyvanzettii

¿Qué significa el apellido de Claudia Sheinbaum?

“Sheinbaum” tiene origen judío por sus abuelos, quienes llegaron durante la migración judía a México en el transcurso de la Segunda Guerra Mundial, por ese motivo mantiene el apellido del cual ha asegurado, en diversas ocasiones, sentirse orgullosa.

¿Claudia Sheinbaum ganó un Premio Nobel?

La morenista formó parte del panel intergubernamental de Cambio Climático en el 2007 trabajo conjunto que obtuvo el premio Nobel de la Paz. Ha trabajado en consejos editoriales de diferentes revistas científicas y ha sido acreedor a diferentes premios sobre innovación y desarrollo.

Carrera política de Claudia Sheinbaum

Desde joven, la morenista demostró tener importancia por temas sociales y políticos, ella cuenta que, cuando AMLO obtuvo el mando del gobierno de la capital, se encontraba en la búsqueda de una científica que se hiciera cargo de la secretaría del Medio Ambiente, llegando a Claudia Sheinbaum y así comenzando su carrera política.

Fue una de las fundadoras del partido político Movimiento de Regeneración Social, Morena, en 2014. Además, fue jefa delegacional de Tlalpan del año 2015 al 2017. Desde el 5 de diciembre del 2018 es la actual jefa de gobierno de la Ciudad de México.

Claudia sheinbaum Pardo se ha destacado como una de las principales contendientes para ocupar la candidatura de Morena para las elecciones presidenciales de 2024.

