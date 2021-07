Khloé Kardashian comparte foto y se le ven seis dedos en un pie

Khloé Kardashian se volvió tendencia por la pésima edición de una foto que compartió, luciendo un bikini rosa, pero la atención se desvió a sus pies, que lucen muy extraños y parecen tener seis dedos.

La socialité de 37 años posa ante la cámara con un revelador bikini, pero lejos de que sus seguidores admiraran su espectacular figura, muchos se percataron del abuso de Photoshop en la imagen, dándole una apariencia muy extraña a su pie derecho, que incluso da la sensación de que fue añadido un dedo más, pues incluso se ve un mal corte en dicha extremidad.

La también protagonista del reality “Keeping Up with the Kardashians” añadió el mensaje “Probándote hasta el jueves”, junto a la foto, pero lo provocativo de la imagen y la frase quedó en el olvido, pues en los comentarios a la publicación se observa que los seguidores de la estrella respondieron con comentarios como “ese pie no se ve nada bien”, o "¿Te creció un dedo más o usaste demasiados filtros?”

Pero además de los seis dedos en la foto, otros usuarios señalaron que las piernas de Khloé Kardashian se veían más largas de lo normal y desproporcionadas, lo que hacía más evidente la mala edición de la imagen.

Khloé Kardashian, blanco de críticas en redes

Esta no es la primra vez que una publicación de Khloé Kardashian causa polémica en redes sociales, pues hace apenas un par de meses, la integrante del clan Kardashian-Jenner fue sumamente criticada por eliminar una foto que aparentemente no estaba editada, lo que le daba un aspecto muy diferente al que usualmente muestra ante las cámaras.

En aquella ocasión, la socialité explicó que una de sus asistentes había publicado la imagen por error, pero no que no se avergonzaba de su apariencia, por lo que compartió varias fotos “al natural”, dejando de lado los filtros y mostrando su silueta tal como es.

