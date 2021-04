Khloé Kardashian, ‘al natural’ tras críticas por borrar foto

Khloé Kardashian, una de las integrantes del clan Kardashian-Jenner, dio un poderoso mensaje para sacudirse las críticas que le hicieron, afirmando que la gran mayoría de sus fotos tienen filtro o algún tipo de retoque.

Todo surgió después de que se volviera viral una fotografía de la socialité en bikini, que según muchos, no la hacía ver bien. En la imagen, la estrella usa un bikini animal print y sus facciones faciales se ven diferentes a las de las fotografías que usualmente publica en sus redes sociales.

De acuerdo con trabajadores de la familia, esta imagen fue publicada por error por uno de los asistentes de la hermana de Kim Kardashian.

Luego de que llovieran las críticas que afirmaban que el físico y el rostro “perfectos” de Khloé eran resultado de filtros y Photoshop, la estrella de ‘Keeping Up with the Kardashians’ respondió a sus ‘haters’.



DEDICÓ UN MENSAJE ‘AL NATURAL’

Khloé Kardashian recurrió a sus redes sociales para mostrar su cuerpo “al natural”, sin retoques ni Photoshop y, de paso, responder a quienes por años la han criticado.

La también empresaria modeló con poca ropa para que sus seguidores vieran que no había ningún tipo de edición o truco en los videos, y acompañó la publicación con un mensaje en el que aseguró sentirse orgullosa de su físico.

“Esta soy yo y este es mi cuerpo sin retocar y sin filtros. La foto que compartí esta semana es hermosa, pero como alguien que ha luchado con su imagen corporal durante toda su vida, cuando alguien te toma una foto que no te gusta o que tiene mala iluminación, crees que realmente no refleja la forma en que tu cuerpo es. Todos ustedes tienen derecho de pedir que una foto que no te gusta no sea compartida, sin importar quien seas”, escribió Khloé.

“En verdad, la presión y los constantes ridículos comentarios y juicios que he recibido toda mi vida sobre la perfección me han llevado a etender que falta mucho por aprender. ‘Khloé es la hermana gorda’. ‘Khloé es la hermana fea'. ‘Su padre no puede ser su padre biológico porque son muy diferentes’. ‘La única forma en que pudo perder peso fue por cirugía’. ¿Seguimos?”, añadió.

La tercera hermana de las Kardashian-Jenner añadió que constantemente recibía este tipo de comentarios bajo el argumento de que no le iban a importar, pues había tenido una vida llena de privilegios, que al ser parte de un reality show tenía que aceptar todas estas críticas.

“No estoy pidiendo empatía, estoy pidiendo que actúen como seres humanos”, señaló.

“Sé que no soy perfecta, pero les prometo que realmente he tratado de ser lo más honesta posible durante toda la vida, de ser empática y amable”, añadió Kardashian.

Khloé aceptó que a lo largo de sus 36 años de vida ha cometido errores, y que no por ellos va a mentir, pues siempre ha tratado de ser abierta y honesta sobre lo que pasa en su vida.

“Es casi imposible tratar de vivir con los estándares imposibles que el público me estableció".

“Por casi una década, cada foto, cada cosa que sale sobre mí, cada imperfección ha sido micro-analizada para hacer diversión del más minúsculo detalle”, añadió.

Kardashian añadió que parece que la opinión pública nunca se cansa de criticar y juzgar a cualquier persona, y que eso parece ser un condicionante social: “no soy hermosa por sólo ser yo”.

Khloé explicó que, como a cualquiera, le gusta maquillarse para verse mejor, que sus fotos tengan buena iluminación y un filtro atractivo, pues a final de cuenta, es su decisión cómo quiere que su cuerpo luzca en sus fotos.

“Para aquellos que se sienten bajo constante presión y no se sienten lo suficientemente perfectos: quiero que sepan que sé y veo cómo se sienten y los entiendo. Todos somos únicos y perfectos a nuestro modo, sin importar cómo elijan vernos los demás. Entendí que no podemos seguir viviendo tratando de encajar en el molde de perfección que otros crearon para nosotros. Sólo haz lo que te haga sentir que tu corazón es feliz”, concluyó.

Las hermanas de Khloé de inmediato mostraron su respaldo, compartiendo mensajes en los que señalaron que se sentían orgullosas de ella.

