(FOTO) Así se ve la “mariposa cósmica” del espacio; fue captada por telescopio en Chile

El Telescopio Gemini Sur, ubicado en Cerro Pachón, Chile, ha logrado capturar una nueva y espectacular imagen del objeto celeste conocido popularmente como la Nebulosa Mariposa (mariposa cósmica). Este hito fue anunciado a través de un comunicado emitido por NoirLab, el centro de la Fundación Nacional de Ciencias (NSF) de Estados Unidos.

Este impresionante objeto astronómico, catalogado oficialmente como NGC 6302 o Caldwell 69, se encuentra situado en la constelación de Escorpio. Los cálculos lo ubican a una distancia considerable de nuestro planeta, entre 2,500 y 3,800 años luz.

¿Qué es la "mariposa cósmica"?

Según el Observatorio Internacional Gemini, NGC 6302 es una nebulosa planetaria de naturaleza bipolar, la cual alberga una enana blanca en su parte central. Esta enana blanca es, en esencia, lo que queda de una estrella que tuvo características similares a las de nuestro Sol. Hace mucho tiempo, este remanente estelar expulsó sus capas exteriores, proceso que resultó en la formación de las distintivas "alas" visibles en la reciente fotografía.

El reporte de NoirLab explica que la nebulosa fue "formada por una estrella masiva que está cerca del final de su vida y por ello expulsa material al espacio, rodeándose por una capa de gas ionizado en expansión".

FOTO: Así se ve la "mariposa cósmica" del espacio

La enana blanca que yace en el corazón de esta estructura es considerada por la comunidad científica como uno de los astros más calientes que se han podido observar. Su temperatura superficial es altísima, superando los $250,000$ grados Celsius.

"La formación de esta estructura única se debe a una estrella ubicada en el centro de la nebulosa que está desprendiendo capas de gas y polvo a medida que se acerca al final de su vida", detalla el informe.

La estrella original que dio origen a este objeto debió ser excepcionalmente grande. Antes de colapsar y convertirse en enana blanca, la estrella fue una gigante roja cuyo diámetro era cercano a mil veces el tamaño de nuestro Sol, según rescata el comunicado.

¿De qué está hecha la "mariposa cósmica"?

Los colores vibrantes que resaltan en la fotografía son producidos por el gas que es iluminado intensamente por el calor del astro central. La tonalidad roja y profunda indica regiones de hidrógeno que se encuentra ionizado, mientras que el azul intenso evidencia las zonas que contienen oxígeno energizado.

Los científicos también lograron detectar la presencia de otros elementos importantes, como nitrógeno, sulfuro y hierro. Todos estos elementos contribuirán en el futuro a la formación de nuevas generaciones de estrellas y de planetas.

Esta impresionante imagen fue elegida por un grupo de escolares chilenos. Los estudiantes se decantaron por este objetivo astronómico específico para conmemorar los 25 años de operación del Observatorio Internacional Gemini.

