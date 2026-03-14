Paso a paso: ¿Dónde consultar la boleta de calificaciones del segundo periodo, según la SEP?

El proceso de evaluación educativa en México alcanza una etapa fundamental con la próxima distribución de la boleta de calificaciones con los reportes de aprovechamiento académico del segundo bloque del periodo lectivo 2025-2026.

La Secretaría de Educación Pública ha establecido los mecanismos para que los núcleos familiares reciban los resultados de los educandos, ya sea acudiendo directamente a los planteles o empleando las herramientas tecnológicas habilitadas para tal fin.

Entrega de reportes académicos inicia en marzo 2026

La asistencia a las instituciones educativas para estas sesiones resulta trascendental, pues permite identificar las áreas de excelencia y aquellas que requieren mayor atención en el aprendizaje de los menores.

Este acercamiento no solo permite un seguimiento puntual del progreso escolar, sino que también robustece el lazo afectivo entre tutores y estudiantes, lo cual suele manifestarse en un mejor desempeño dentro del salón de clases.

¿Dónde consultar la boleta de calificaciones del segundo periodo lectivo?

Para quienes prefieran el método remoto, la autoridad educativa ha dispuesto plataformas como el portal SIGED y el sitio oficial de la instancia administrativa de la capital del país.

Para obtener el documento electrónico, es indispensable contar con la CURP del alumno y la identificación oficial del establecimiento escolar. Una vez ingresados estos datos, se puede bajar el archivo con los puntajes obtenidos.

Este recurso está diseñado para facilitar el acceso a la información desde cualquier equipo con red, siendo una alternativa ideal para quienes tienen complicaciones de traslado.

Estos son los días de marzo que no habrá clases

Respecto a la agenda escolar de marzo de 2026, se han identificado diversos días sin labores docentes. El 13 de marzo se detendrán las clases para que el profesorado realice el ingreso de evaluaciones al sistema, mientras que el 16 de marzo se otorgará un descanso oficial para recordar el nacimiento de Benito Juárez.

El intervalo destinado a la captura de los resultados de nivel básico comprende del 13 al 20 de marzo de 2026, mientras que el periodo oficial de reparto en las escuelas se llevará a cabo del 23 al 26 de marzo.

Hacia el cierre del mes, el 27 de marzo se suspenderán actividades por la reunión habitual del organismo técnico de cada escuela. Posteriormente, el calendario marca el inicio del receso por Semana Santa, el cual se extenderá desde el 30 de marzo hasta el 10 de abril de 2026.

El regreso a clases está programada para el 13 de abril, fecha en la que se retomará el ritmo habitual para completar la última fase del año escolar vigente.

