FOTOS: Así es la "cocina" de "Los Rugrats", narcolaboratorio de "Los Chapitos" en Sinaloa

La Marina desmanteló un complejo de producción de drogas de “Los Chapitos” en Sinaloa; estas son las fotos del narcolaboratorio, la tonelada de metanfetamina y las armas.

Las imágenes muestran la capacidad industrial habitual en la zona serrana de Sinaloa. En un operativo contundente realizado este 8 de enero de 2026, elementos de la Secretaría de Marina (Semar) desmantelaron un narcolaboratorio perteneciente a la facción de “Los Chapitos” del Cártel de Sinaloa , operadas específicamente por su brazo armado conocido como “Los Rugrats”.

Las fotografías del operativo dan cuenta de la escala de producción que manejaba esta célula delictiva en dos puntos estratégicos: un laboratorio activo en Cosalá y una megabodega en Culiacán, parte de las instalaciones clave de esta célula delictiva.

¿Cómo es un narcolaboratorio en Sinaloa? La “cocina” en Los Cedritos, Cosalá

En las inmediaciones del poblado de Los Cedritos, las imágenes muestran un laboratorio clandestino en pleno funcionamiento, oculto entre la vegetación. Las fotografías evidencian la infraestructura rústica pero efectiva utilizada para la síntesis de drogas sintéticas.

Se pueden observar los reactores y contenedores donde se encontraron aproximadamente 500 litros de producto en fase de cocimiento, una mezcla líquida burbujeante previo a convertirse en cristal sólido. Alrededor, las fotos captan decenas de bidones y costales apilados con precursores químicos, incluyendo 200 litros de tolueno, sosa cáustica y alcohol bencílico, insumos esenciales para “cocinar” la droga a gran escala.

La bodega de una tonelada y el arsenal en Culiacán

La segunda serie de imágenes corresponde al poblado de Las Tranquitas, en Culiacán, donde se ubicó el centro de acopio. Las fotos son impactantes por el volumen de lo asegurado: se aprecian bolsas y contenedores plásticos rebosantes con 1,000 kilogramos (una tonelada) de metanfetamina terminada, lista para su distribución.

Además de la droga, las gráficas exponen la capacidad de fuego de “Los Rugrats” para defender estas instalaciones. En el sitio, donde fueron detenidas siete personas, se fotografiaron armas largas, cargadores abastecidos, cartuchos de diversos calibres y vehículos utilizados para el trasiego, todo ahora bajo resguardo de las fuerzas federales.

Por:  Carlos Alberto Pérez

Con información de: Ricardo Torres

narcolaboratorio de “Los Rugrats”, brazo de Los Chapitos del Cártel de Sinaloa

Semar | Elementos de la Marina desmantelaron un narcolaboratorio presuntamente perteneciente a “Los Chapitos” en Sinaloa.

narcolaboratorio de “Los Rugrats”, brazo de Los Chapitos del Cártel de Sinaloa

Semar | La infraestructura era operada por “Los Rugrats”, identificados como brazo armado del Cártel de Sinaloa.

narcolaboratorio de “Los Rugrats”, brazo de Los Chapitos del Cártel de Sinaloa

Semar | El laboratorio clandestino fue localizado oculto en las inmediaciones del poblado Los Cedritos, en Cosalá.

narcolaboratorio de “Los Rugrats”, brazo de Los Chapitos del Cártel de Sinaloa

Semar | En la zona de “cocina”, los marinos hallaron 500 litros de droga líquida en pleno proceso de cocimiento.

narcolaboratorio de “Los Rugrats”, brazo de Los Chapitos del Cártel de Sinaloa

Semar | Imagen de los bidones incautados que contenían 200 litros de tolueno, precursor químico esencial.

narcolaboratorio de “Los Rugrats”, brazo de Los Chapitos del Cártel de Sinaloa

Semar | También se aseguraron 200 litros de alcohol bencílico utilizados para la síntesis de drogas.

narcolaboratorio de “Los Rugrats”, brazo de Los Chapitos del Cártel de Sinaloa

Semar | En el sitio también se hallaron decenas de envases de cerveza, junto a desperdicios químicos.

narcolaboratorio de “Los Rugrats”, brazo de Los Chapitos del Cártel de Sinaloa

Semar | Se hallaron costales con 180 kilogramos de sosa cáustica y 15 kilos de ácido tartárico.

narcolaboratorio de “Los Rugrats”, brazo de Los Chapitos del Cártel de Sinaloa

Semar | Personal naval procedió a la destrucción y neutralización total de los precursores líquidos y sólidos.

narcolaboratorio de “Los Rugrats”, brazo de Los Chapitos del Cártel de Sinaloa

Semar | El operativo estuvo custodiado por los elementos de la Marina entrenados en la incautación de narcolaboratorios.

narcolaboratorio de “Los Rugrats”, brazo de Los Chapitos del Cártel de Sinaloa

Semar | “Los Rugrats” son un brazo armado y operativo importante de la facción de “Los Chapitos” en Sinaloa.

narcolaboratorio de “Los Rugrats”, brazo de Los Chapitos del Cártel de Sinaloa

Semar | La SSPC compartió el decomiso y remitió la evidencia restante ante el órgano especializado de la FGR.

narcolaboratorio de “Los Rugrats”, brazo de Los Chapitos del Cártel de Sinaloa

Semar | Los elementos de la Marina están entrenados para la correcta destrucción e inhabilitación de narcolaboratorios.

narcolaboratorio de “Los Rugrats”, brazo de Los Chapitos del Cártel de Sinaloa

Semar |

Notas