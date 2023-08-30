FOTOS: Así quedó Florida tras el paso del huracán “Idalia”

El huracán “Idalia” tocó tierra en la región de Big Bend, en Florida, Estados Unidos, dejando un panorama desolador, con millones de residentes evacuados, por fortuna solo fueron daños materiales y no se informó sobre víctimas mortales ni heridos de gravedad.

Las autoridades de Florida realizaron evaluaciones de los daños en las zonas más afectadas. Algunas imágenes mostraron que varias carreteras y barrios quedaron inundados.

El huracán “Idalia” desató fuertes vientos de 201 km por hora y lluvias torrenciales que causaron inundaciones de hasta cinco metros de profundidad en la costa del Golfo de Florida.

Además, más de 280 mil hogares y empresas se quedaron sin electricidad en Florida al mediodía, informó Poweroutage.us. Entre 4 mil y 6 mil casas sufrieron daños durante el paso de “Idalia”.

A primera hora de la tarde del miércoles, el ojo de Idalia había abandonado Florida, aunque partes del estado, particularmente en el norte, todavía eran azotadas por la tormenta.

Se proyectó que las pérdidas de propiedad asegurada en Florida alcanzarían los 9 mil 360 millones, dijo el banco de inversión UBS en una nota de investigación basada en estimaciones preliminares.

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, dijo que no había informes inmediatos de muertos tras el paso de “Idalia”, gracias a que los residentes en áreas vulnerables y bajas habían acatado las órdenes de evacuación y las advertencias de trasladarse a terrenos más altos antes de que el huracán los golpeara.

Huracán “Idalia” causa años en Georgia y Carolina del Sur

El huracán “Idalia” continuó su paso como huracán categoría 1 y siguió debilitándose hasta convertirse en tormenta tropical antes de pasar por Georgia, Carolina del Norte y Carolina del Sur.

Las autoridades de Georgia estaban vigilando el sistema a medida que entraba en el estado. “Estamos a la espera”, dijo el director de la Agencia de Gestión de Emergencias del estado, James C. Stallings, en una reunión informativa el miércoles.

