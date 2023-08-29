El huracán "Idalia" se convirtió en categoría dos durante la tarde de este 29 de agosto, con vientos de 160 km por hora, sus efectos ya se empiezan a sentir en Florida, donde se espera que toque tierra en las primeras horas del miércoles.

Durante la mañana de este martes, “Idalia” ganó fuerza y se convirtió en huracán categoría uno, con vientos sostenidos de 136 kilómetros por hora, informó el Centro Nacional de Huracanes.

Se espera que continúe intensificando hasta llegar a categoría tres antes de tocar tierra en Florida, Estados Unidos, de acuerdo con los primeros pronósticos de este martes.

¿Cuál es la trayectoria del huracán “Idalia”?

Actualmente, el huracán “Idalia” se encuentra a unos 442 km al sur-suroeste de Tampa, Florida, y se mueve hacia el norte a 22 km por hora, con fuertes vientos que se extienden hasta 24 km desde el centro y una tormenta tropical que se extiende hasta 257 km.

Se espera que toque tierra en el área de Big Bend de Florida, cerca de Steinhatchee, el miércoles por la mañana.

Cuba también resultó afectada con fuertes lluvias que azotaron la capital, La Habana, después de que "Idalia" se fortaleció en su camino sobre el Golfo de México .

¿Qué tan peligroso es el huracán “Idalia” para Florida?

Se espera que cuando el huracán “Idalia” toque tierra en Florida lo haga como categoría 3 o más fuerte, según los pronósticos del Centro Nacional de Huracanes, afectando seriamente a Tampa.

De acuerdo con la agencia de noticias CNN, “cualquier inundación superior a 4 pies por marejada ciclónica en el área de la Bahía de Tampa establecería un nuevo récord allí”.

Florida se prepara para la llegada del huracán “Idalia”

Los residentes de Florida comenzaron a preparase para la llegada del huracán “Idalia”, los que se encuentran en zonas de mayor riesgo están evacuando, mientras que otros se aseguran con botes y costales de arena.

“Entonces, comprenda que la Madre Naturaleza siempre gana. Entonces, si tienes la oportunidad de evacuar, y puedes, deberías hacerlo. Por favor, por favor”, recomendó Jane Castor, alcaldesa de Tampa.

Los trabajadores de Pike Electric trabajaron este martes para fortalecer las líneas eléctricas en Clearwater. El aeropuerto de Tampa cerró todos sus vuelos durante la madrugada de 29 de agosto.

¿El huracán “Idalia” afectará a México?

El Servicio Meteorológico Nacional de México indicó que el huracán “Idalia” ocasionará chubascos y lluvias fuertes en la Península de Yucatán y Quintana Roo, así como chubascos en Campeche.

Recomendó extremar precauciones a la población de estos estados por lluvias, viento y oleaje y atender las recomendaciones emitidas por las autoridades del Sistema Nacional de Protección Civil, en cada entidad.