Este 13 de noviembre de 2025, Francia conmemora diez años de los atentados terroristas de 2015, una de las noches más oscuras en su historia reciente. Los ataques coordinados por el grupo yihadista Estado Islámico (ISIS) dejaron 130 muertos y más de 350 heridos en diversos puntos de París, marcando un antes y un después en la seguridad no solo de Francia, sino de toda Europa.

Las ceremonias oficiales se realizan este jueves en los lugares más simbólicos del ataque en París: el Bataclan, el Stade de France y las terrazas de los cafés del distrito 10 y 11, donde se guardaron minutos de silencio en memoria de las víctimas.

Una década de cicatrices: el impacto duradero en la sociedad francesa

Los ataques del 13 de noviembre de 2015 no solo sacudieron a Francia, sino que transformaron su identidad colectiva. El país reforzó su legislación antiterrorista, instauró un estado de emergencia durante casi dos años y multiplicó las medidas de vigilancia digital y presencial.

Según un informe del Ministerio del Interior francés, más del 70% de la población considera que la amenaza terrorista “sigue presente”. Las heridas emocionales también persisten: cientos de sobrevivientes continúan recibiendo apoyo psicológico, mientras que asociaciones de víctimas mantienen vivo el recuerdo de quienes perdieron la vida.

“Nunca volveremos a ser los mismos, pero seguimos de pie”, declaró Philippe Duperron, presidente de la asociación 13Onze15 Fraternité et Vérité, que reúne a familiares y sobrevivientes del ataque.

Seguridad reforzada: Francia en alerta máxima ante el aniversario

Las autoridades francesas desplegaron más de 7 mil agentes adicionales en espacios públicos y lugares turísticos de París durante esta jornada. El ministro del Interior, Gérald Darmanin, confirmó que el país mantiene el nivel máximo de alerta antiterrorista, en un contexto de tensión internacional y recientes amenazas contra Europa.

La Torre Eiffel se iluminó con los colores azul, blanco y rojo como símbolo de unidad nacional. Miles de ciudadanos y turistas acudieron a los memoriales improvisados en el Bataclan y en la Place de la République, donde se escucharon los acordes de Imagine de John Lennon.