Francia, España y Estados Unidos principales destinos turísticos

De cara al verano una fuente de la Organización Mundial de Turismo, (OMT) dijo que Francia, España y Estados Unidos se mantienen como los principales destinos turísticos a nivel internacional y que para la próxima temporada alta tienen grandes expectativas.

De acuerdo con informes de la OMT, el año pasado hubo 960 millones de desplazamientos de turistas a nivel internacional. Y para el 2023 esperan se supere la cifra que que en lo que va del año se han cuantificado 235 millones de desplazamientos con motivos turísticos, esto es mas del doble en el mismo período el año anterior.

¿Cuáles son los idiomas favoritos de los turistas?

La empresa especializada en dispositivos que realizan traducciones para turistas, Vasco Electronic, dio a conoer una lista que revela los destinos turísticos preferidos de los viajeros y los idiomas predominantes en esos destinos.

Francia: Se ha convertido en el primer destino turístico mundial, respaldado por 75 millones de turistas internacionales que recibe al año. Su idioma oficial es el francés. Cabe mencionar que la Catedral de Notre Dame es el monumento más visitado del mundo y la Torre Eiffel está también entre los más visitados.

España: Con 71.6 millones de visitantes al año, España se queda con el segundo lugar en la preferencia de los visitantes internacionales. Su idioma oficial es el castellano, aunque en las regiones autonómicas tienen otras lenguas oficiales como son el catalán, el gallego y el euskera.

Estados Unidos: Se queda con el tercer lugar con mas de 50 millones de visitantes internacionales al año que viajan con motivos de turismo. Aunque no es catalogado como idioma oficial, el inglés es la lengua predominante.

Los países que según esta aplicación de viajes, se encuentran en el cuarto y quinto lugar de este ranking son Turquía con 46,2 millones de visitantes seguido de Italia con 43 millones de turistas anuales.

¿Qué puedes hacer con el Vasco V4?

El Vasco V4 es un dispositivo que facilita la comunicación en 108 idiomas. Tiene una cámara de foto-traducción que detecta el lenguaje y proporcion a la traducción de inmediato. Se trata de ununa pantalla que mide casi 13 centimentros y que funciona con una GSM y una tarjeta SIM que funciona en casi 200 países sin suscripción alguna, lo que permite el uso del traductor en cualquier situación si necesidad de conectarse a una red WiFi aunque también funciona con este tipo de conexión.

Este aparato se ha convertido en un apoyo para los turistas.