Francia despliega fuerzas para ejercicios militares en Groenlandia

A solicitud de Dinamarca, Francia confirmó su participación en maniobras militares conjuntas en Groenlandia, como parte de la Operación Endurance Arctique.

| Reuters
Escrito por:  Viridiana Castillo

Francia confirmó que participará en ejercicios militares conjuntos en Groenlandia, a solicitud de Dinamarca, como parte de la Operación Endurance Arctique.

De acuerdo con el presidente Emmanuel Macron, los primeros elementos militares ya se encuentran en camino y se prevé que en los próximos días se incorporen más efectivos, en un contexto de creciente interés estratégico en el Ártico por parte de la administración Trump.

** En breve más información **

