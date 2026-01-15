Francia despliega fuerzas para ejercicios militares en Groenlandia
A solicitud de Dinamarca, Francia confirmó su participación en maniobras militares conjuntas en Groenlandia, como parte de la Operación Endurance Arctique.
Francia confirmó que participará en ejercicios militares conjuntos en Groenlandia, a solicitud de Dinamarca, como parte de la Operación Endurance Arctique.
De acuerdo con el presidente Emmanuel Macron, los primeros elementos militares ya se encuentran en camino y se prevé que en los próximos días se incorporen más efectivos, en un contexto de creciente interés estratégico en el Ártico por parte de la administración Trump.
À la demande du Danemark, j’ai décidé que la France participera aux exercices conjoints organisés par le Danemark au Groenland, l’Opération Endurance Arctique.— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) January 14, 2026
De premiers éléments militaires français sont d'ores et déjà en chemin. D'autres suivront.
** En breve más información **