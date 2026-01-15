Francia despliega fuerzas para ejercicios militares en Groenlandia

Francia confirmó que participará en ejercicios militares conjuntos en Groenlandia, a solicitud de Dinamarca, como parte de la Operación Endurance Arctique.

De acuerdo con el presidente Emmanuel Macron, los primeros elementos militares ya se encuentran en camino y se prevé que en los próximos días se incorporen más efectivos, en un contexto de creciente interés estratégico en el Ártico por parte de la administración Trump.

À la demande du Danemark, j’ai décidé que la France participera aux exercices conjoints organisés par le Danemark au Groenland, l’Opération Endurance Arctique.



De premiers éléments militaires français sont d'ores et déjà en chemin. D'autres suivront. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) January 14, 2026

** En breve más información **