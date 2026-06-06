El día que cambió el destino de Europa: Qué fue el Día D y por qué impactó en la historia del Siglo XX

El 6 de junio de 1944 quedó marcado en los libros de historia como el Día D., cuando se llevó a cabo el Desembarco de Normandía. Bajo el nombre en clave de Operación Overlord, las fuerzas aliadas ejecutaron la mayor invasión marítima, terrestre y aérea jamás intentada, desplegando de golpe a decenas de miles de soldados en cinco playas de la costa de Normandía, Francia.

El término "Día D" es en realidad una designación militar genérica que se utilizaba para señalar el día de inicio de cualquier operación importante (donde la "D" simplemente significa "Día"). Pero, la magnitud de lo que ocurrió aquella mañana de junio se apropió del término para siempre, convirtiéndolo en el sinónimo del principio del fin de la Segunda Guerra Mundial en Europa.

La estrategia del ataque: Llegaron a cinco playas y engañaron a los nazis

La planificación del desembarco tomó más de un año y requirió una coordinación logística entre Estados Unidos, el Reino Unido, Canadá y tropas de otras diez naciones. El objetivo era romper la "Fortaleza Europa", la línea de defensa costera que Adolf Hitler había construido para proteger los territorios ocupados por los nazis.

A las 6:30 de la mañana, después de intensos bombardeos aéreos y navales, las tropas comenzaron a desembarcar en cinco sectores estratégicos con nombres en clave:

Utah y Omaha: Asignadas a las tropas estadounidenses. Omaha se convirtió en el punto más sangriento de la jornada debido a las fuertes corrientes y a que las defensas alemanas en los acantilados quedaron intactas tras los bombardeos iniciales.

Asignadas a las tropas estadounidenses. Omaha se convirtió en el punto más sangriento de la jornada debido a las fuertes corrientes y a que las defensas alemanas en los acantilados quedaron intactas tras los bombardeos iniciales. Gold y Sword: Asignadas a las fuerzas británicas.

Asignadas a las fuerzas británicas. Juno: Asignada a los soldados canadienses.

Para que la operación tuviera éxito, los Aliados diseñaron la Operación Fortitude, una de las mayores campañas de distracción de la historia. Crearon ejércitos fantasma con tanques inflables y transmisiones de radio falsas para convencer a Hitler de que la verdadera invasión ocurriría en el paso de Calais (la parte más estrecha del canal de la Mancha). El engaño fue tan efectivo que, incluso cuando los soldados ya estaban en las playas de Normandía, los mandos alemanes retuvieron sus divisiones de reserva pensando que aquello era solo una maniobra de distracción.

82 years ago today, nearly 160,000 Allied troops stormed the beaches of Normandy on D-Day, launching the liberation of Europe.



We are free because they were brave. 🇺🇸 pic.twitter.com/JxJCkNs3cr — U.S. Army (@USArmy) June 6, 2026

¿Por qué es tan importante el Día D?

La relevancia del desembarco de Normandía no radica únicamente en su escala militar, sino en las consecuencias geopolíticas inmediatas que tuvo para el desenlace de la guerra:

El fin del aislamiento del frente oriental: Hasta ese momento, la Unión Soviética cargaba con el peso principal de la guerra terrestre contra Alemania en el este. El Día D obligó a Hitler a dividir a su ejército en dos frentes masivos, debilitando sus recursos y su capacidad de defensa.

Hasta ese momento, la Unión Soviética cargaba con el peso principal de la guerra terrestre contra Alemania en el este. El Día D obligó a Hitler a dividir a su ejército en dos frentes masivos, debilitando sus recursos y su capacidad de defensa. Camino directo hacia Berlín: El éxito del desembarco permitió a los Aliados asegurar una cabeza de playa en Europa continental para introducir millones de toneladas de equipo, tanques y combustible. A partir de ese punto, las fuerzas aliadas liberaron París en agosto de 1944 y comenzaron un avance imparable hacia la capital de Alemania.

El éxito del desembarco permitió a los Aliados asegurar una cabeza de playa en Europa continental para introducir millones de toneladas de equipo, tanques y combustible. A partir de ese punto, las fuerzas aliadas liberaron París en agosto de 1944 y comenzaron un avance imparable hacia la capital de Alemania. Se avanzó en un día lo de un año: Los analistas e historiadores coinciden en que si el Día D hubiera fracasado, los Aliados habrían tardado al menos un año completo en reorganizar otra invasión. Ese tiempo extra le habría permitido a la Alemania nazi reforzar sus defensas, desarrollar armamento avanzado y continuar con la campaña sistemática de exterminio en los campos de concentración.

Apenas once meses después de que los primeros soldados pisaran la arena de Normandía, el Tercer Reich firmó su rendición incondicional en mayo de 1945. El Día D no terminó la guerra de inmediato, pero fue el paso indispensable para asegurar la caída del régimen nazi.