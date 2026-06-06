Aniversario luctuoso de Robert F. Kennedy: La lista de desgracias que dio origen al mito de la Maldición Kennedy

Hoy se cumplen 58 años del asesinato de Robert "Bobby" Kennedy, quien era senador por el estado de Nueva York y recién comenzaba su campaña presidencial para suceder a quien tomó la presidencia el día que su hermano John fue asesinado en Dallas, Lyndon B. Johnson.

Este magnicidio fue una tragedia más que alimento el mito alrededor de la familia que podría ser el equivalente a la realeza estadounidense, el famoso clan Kennedy, que hasta la fecha sigue resonando en la política de ese país. Hoy hacemos un recuento de las muertes de forma trágica e inesperada que han estado presentes en esta dinastía política.

Las primeras muertes trágicas de los Kennedy

El inicio se remonta a Joseph Kennedy Jr., el primogénito de la familia y la verdadera apuesta política de su padre, Joseph. El joven no logró hacer la carrera que auguraban para él porque falleció en 1944, cuando el avión que piloteaba explotó en plena Segunda Guerra Mundial. La fatalidad que lo rodeaba se extendió en el tiempo: su novia sería asesinada treinta años después en un caso que, al día de hoy, sigue sin resolverse.

La cuarta hija de los Kennedy, Kathleen, corrió con una suerte similar en 1948, al morir en un accidente aéreo cuando iba rumbo a unas vacaciones. Cuatro años antes había enviudado debido a que su esposo también perdió la vida durante la guerra. Sin embargo, no todas las tragedias llegaron desde el cielo; algunas se gestaron dentro del propio hogar. Rosemary, la hermana rebelde, fue sometida a una lobotomía a los 23 años porque su propio padre la consideró un “riesgo” para la carrera política de sus hermanos. La operación la dejó con una discapacidad permanente que le impidió volver a hablar o comer por su cuenta.

John y Bobby, asesinados como presidente y candidato presidencial

La vida familiar de John y Jackie Kennedy ya arrastraba el dolor de haber perdido a dos de sus hijos al nacer, pero en 1963 llegó la bala que cambió la historia. En Dallas, el presidente fue alcanzado por tres disparos efectuados desde distintos ángulos. La posibilidad de esclarecer el crimen de manera oficial se esfumó rápido: cuando Lee Harvey Oswald, su presunto asesino, estaba listo para hablar, Jack Ruby —un hombre con conocidos lazos con la mafia— le disparó a quemarropa, enterrando la verdad para siempre.

Cinco años después, la historia se repitió con una simetría aterradora. El senador Robert Kennedy, en plena campaña presidencial y con su esposa embarazada de su onceavo hijo, encontró el mismo destino que su hermano John al ser asesinado en Los Ángeles.

La supuesta maldición no se detuvo con los hermanos. Cuando Jackie se casó posteriormente con el magnate griego Aristóteles Onassis, el hijo de este murió al estrellarse en un avión en 1973. Onassis culpó abiertamente a Jackie, asegurando que ella había llevado la maldición consigo al matrimonio.

El peso del apellido en las siguientes generaciones

Los hijos de Robert Kennedy tampoco escaparon de la fatalidad de la saga. David murió por sobredosis en 1984, Michael perdió la vida tras estrellarse esquiando en 1997, y su nieta Saoirse también falleció por sobredosis en 2019.

A finales del siglo pasado, el mundo volvió a conmocionarse con una desgracia ligada al apellido: en 1999, John F. Kennedy Jr., su esposa y su cuñada murieron cuando el avión que él mismo pilotaba cayó al mar. La cronología de eventos recientes mantiene la misma crudeza; en 2012, Mary Richardson, esposa de Robert Kennedy Jr., se quitó la vida, y en 2020, una nieta de Robert junto a su hijo de ocho años se ahogaron mientras paseaban en canoa.

La historia de los Kennedy se lee como un archivo de tragedias que ha marcado de manera indeleble al país más poderoso del mundo. Al final, la acumulación de incidentes deja una pregunta abierta para historiadores y observadores por igual: ¿Es una maldición real, o simplemente se trata de una implacable estadística amplificada por los reflectores, el poder, la fama y un apellido que deja a quienes lo portan en una posición de absoluta vulnerabilidad?