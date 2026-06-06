Incautan arsenal de armas en Sao Paulo: Iban en camino a los grupos criminales brasileños más atroces

Oculto en el doble fondo de un coche familiar, un cargamento de armas de grueso calibre que cruzó la frontera desde Paraguay fue interceptado por la Policía Federal en las carreteras de São Paulo. El arsenal, que incluía más de una treintena de pistolas automáticas y cargadores de alta capacidad, tenía como destino final Río de Janeiro, donde pretendía reforzar el poder de fuego de las facciones criminales más atroces y violentas del país.

La intervención, ejecutada en conjunto con la Policía Militar, ocurrió en la Rodovia Castelo Branco, a la altura del municipio de Porto Feliz. Los agentes detuvieron un vehículo con matrícula paraguaya en el que viajaban el sospecho de 36 años, su esposa y su hija menor de edad. Tras una inspección minuciosa, el personal de seguridad localizó un compartimento clandestino diseñado mecánicamente para el contrabando. En su interior permanecían ocultas 33 pistolas semiautomáticas y 43 cargadores, incluyendo 15 piezas de alta capacidad exclusivas para fusiles de asalto.

Major Weapons Smuggling Bust in São Paulo



Paraguayan arms destined for Rio de Janeiro criminal factions seized São Paulo police intercepted a vehicle on the Presidente Castello Branco Highway near Porto Feliz and seized at least 33 firearms hidden in a sophisticated false… pic.twitter.com/7IiRQmbSZO — Cartel Watch (@CartelWatchNet) June 3, 2026

Estaban destinadas al sanguinario Comando Vermelho (Comando Rojo)

Según los primeros informes de la Fuerza Tarea "Missão Redentor II", el cargamento pretendía eludir los controles vaticinando que un perfil familiar levantaría menos sospechas en las carreteras paulistas. Los investigadores confirmaron que el destino final del armamento eran las zonas dominadas por el narcotráfico en Río de Janeiro, una ruta estratégica que las fuerzas de seguridad intentan asfixiar bajo los lineamientos de la ADPF 635, el mandato judicial que exige priorizar la inteligencia en carreteras para evitar enfrentamientos letales dentro de las comunidades.

El conductor fue trasladado de inmediato a la sede de la Policía Federal en Sorocaba, donde quedó bajo prisión preventiva imputado por el delito de tráfico internacional de armas, mientras las autoridades continúan el rastreo para identificar a los enlaces receptores.

El negocio del crimen: Los grupos que desangran a Brasil

La incautación de este arsenal pone el foco sobre el engranaje logístico de las dos organizaciones que dictan la violencia en Brasil: el Comando Vermelho (CV) y el Primer Comando de la Capital (PCC). El CV, nacido en los años setenta en las prisiones de Río de Janeiro, mantiene el control de la mayoría de las favelas cariocas mediante una estructura fuertemente armada, cuya resistencia frente a los operativos policiales depende exclusivamente de un flujo constante de armas largas y pistolas automáticas provenientes de la frontera. Por su parte, el PCC, originario de São Paulo, opera más como una corporación criminal trasnacional, dominando los puertos y las rutas que conectar el Cono Sur con Europa, lo que convierte a las carreteras del estado paulista en un territorio de tránsito permanente y disputa silenciosa.

Para estas facciones, la frontera entre Brasil y Paraguay representa la principal arteria de abastecimiento de material bélico. Las armas, que a menudo entran desarmadas o camufladas en vehículos particulares, alimentan una guerra territorial por el control del tráfico de drogas y la recaudación de peajes ilegales en las periferias urbanas. La inteligencia de la Policía Federal señala que, lejos de ser un hecho aislado, el uso de perfiles familiares para cruzar estos cargamentos busca burlar el cerco de seguridad en un momento en que el endurecimiento de los controles fronterizos obliga a las mafias a refinar sus métodos de contrabando.