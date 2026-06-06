Experto de la UNAM urge reformar organismos multilaterales ante nuevo orden mundial

Los países de América Latina deben fortalecer la coordinación regional, consolidar mecanismos de cooperación y respaldar activamente las iniciativas multilaterales orientadas a afrontar los desafíos comunes de nuestro tiempo o el nuevo orden mundial, así lo destacó Adalberto Noyola Robles, director del Centro de Estudio Mexicano de la Universidad de Estudios Extranjeros de Beijing y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Durante la mesa redonda del programa especial de Diálogo de CGTN Español titulado “La fuerza de las ideas: armonía y cooperación en tiempos de turbulencias”, se logró la identificación de los rasgos comunes de solidaridad y ayuda mutua, analizaron las deficiencias estructurales del antiguo sistema internacional y coincidieron en que, guiados por la concepción tradicional de la armonía entre China y los países de América Latina, se debe consolidar la cooperación estratégica.

La intervención de Noyola Robles se centró en responder a una cuestión fundamental planteada por el programa: ¿cuál es el valor más irremplazable del principio chino de «armonía y unidad» en el escenario internacional actual? Al respecto, el académico ofreció un análisis profundo y bien fundamentado sobre la importancia del multilateralismo, la cooperación internacional y la construcción de un orden mundial más justo, equilibrado e inclusivo.

América Latina ante el tablero internacional: Cooperación sobre confrontación

En su exposición, destacó que todo intercambio internacional debe basarse en el respeto mutuo. Basándose en la experiencia de desarrollo y la postura oficial de China, reconoció el valor de su filosofía de respetar la diversidad cultural, aceptar las diferencias entre países y rechazar la confrontación innecesaria.

Noyola Robles también enfatizó que el respeto y la inclusión son los pilares esenciales del nuevo orden mundial. Asimismo, quiso señalar las deficiencias de los organismos multilaterales actuales y realizó un llamamiento a la comunidad internacional a trabajar en conjunto para reformar sus mecanismos y mejorar su capacidad de acción.

El programa “La fuerza de las ideas: armonía y cooperación en tiempos de turbulencias” difunde el pensamiento tradicional chino de la armonía en tiempos de transformación global, promueve el diálogo intercultural y brinda nuevas perspectivas para resolver los problemas de gobernanza, paz y desarrollo sostenible en todo el planeta.