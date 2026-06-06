Así comenzó la primera visita del Papa León XIV a España: inaugura con mensaje de compromiso ante las víctimas de abuso sexual y discurso contra la polarización

El Papa León XIV llegó este sábado a suelo español en una visita histórica de una semana que promete dejar huella tanto en lo eclesial como en lo político.

En su primer discurso oficial, pronunciado en el Salón de Columnas del Palacio Real ante los reyes de España, Felipe VI y Letizia, el presidente del Gobierno Pedro Sánchez, y los principales líderes de la oposición, el pontífice norteamericano-peruano lanzó una advertencia contra el auge de la extrema derecha y las corrientes populistas que sacuden al país y se han expandido en los últimos años a nivel global.

El obispo de Roma exigió a la clase dirigente "huir de esos enfoques identitarios que parecen aclararlo todo, pero que pueblan el mundo de fantasmas y enemigos". También invitó a la sociedad española a abandonar las "ideologías prefabricadas" y las "narrativas divisivas y polarizantes" para abrazar la cultura del encuentro, recordando que la estabilidad de la nación históricamente ha nacido de la apreciación de la complejidad y no de las "simplificaciones vacías" como las llamó.

No más división: voltear a ver el pasado multicultural de España

Frente a los diplomáticos presentes y representantes de la cultura, León XIV agradeció explícitamente a España "su fidelidad al derecho internacional y al multilateralismo", un mensaje interpretado como un respaldo a la diplomacia de Estado frente a las corrientes aislacionistas internacionales que él mismo ha combatido en su país natal.

Aterrizando su discurso a la actualidad que atraviesa el país, el Papa hizo un llamado a las autoridades económicas e institucionales para aumentar y mejorar la inversión en educación, ciencia y comunidades locales como verdaderos semilleros de criterio en la sociedad.

Demostrando un gran conocimiento de la historia ibérica, el pontífice utilizó el pasado islámico de la Península como un ejemplo de convivencia y no de reconquista violenta: "Durante ese periodo no sólo no hubo confrontación, sino que se intentó crear un espacio de contacto, conversación y diálogo entre cristianos, musulmanes y judíos", señaló, poniendo como ejemplos de tolerancia a las ciudades de Córdoba y Toledo. También advirtió que la verdadera seguridad pública no proviene de "las armas y los muros", sino de aprender a avanzar codo con codo junto al prójimo que es diferente en cultura y religión.

Se comprometió con las víctimas de abusos sexuales en Madrid

El viaje de León XIV es el primero que realiza a un país de la Unión Europea en su pontificado, y comenzó a agitarse desde el avión papal. Durante el vuelo, el Papa se comprometió firmemente a "trabajar personalmente" para erradicar la llaga todavía abierta de los abusos sexuales a menores dentro de la Iglesia católica. Esta postura fue recogida durante la recepción por el rey Felipe VI, quien elogió la claridad y firmeza del Papa ante estas atrocidades, reconociendo el dolor causado y calificando el proceso de reparación como algo esencial. El Vaticano confirmó que el pontífice mantendrá un encuentro privado con víctimas en los próximos días.

Tras la sobria y política ceremonia en el Palacio Real, el Papa experimentó su primer baño de multitudes. A bordo del papamóvil, recorrió el trayecto hacia la nunciatura apostólica arropado por unas 130,000 personas que abarrotaron las calles del centro de Madrid ondeando banderas vaticanas.

La jornada inaugural no estuvo exenta de momentos relajados con la prensa. Entre risas, el Papa bromeó sobre la coincidencia de su agenda con la gira del cantante Bad Bunny en la capital y confesó que, en el ámbito futbolístico, Robert Prevost guarda simpatía por el Real Madrid, equipo cuyo estadio visitará este lunes. La agenda continuará este domingo con una misa multitudinaria en la plaza de Cibeles, donde se espera la asistencia de más de un millón y medio de fieles.