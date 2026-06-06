La rebelión de las cucarachas: Cómo un chiste de internet desató una protesta masiva de la Gen Z en la India

Ni siquiera el sofocante sol ni las temperaturas arriba de 40°C lograron detener a miles de jóvenes que tomaron las calles de la capital india este sábado. Lo más llamativo fueron las máscaras y camisetas que llevaban: todas tenían la figura de una cucaracha.

Esta es la primera gran marcha de la Cockroach Janta Party (Partido del Pueblo Cucaracha), un movimiento de la Generación Z que nació como una broma en internet y que hoy pone a prueba y hace sudar al sistema educativo del país.

Lo que detonó la marcha fue la indignación acumulada por los recientes escándalos de corrupción en los exámenes nacionales y el desempleo juvenil crónico. Sin embargo, el movimiento exige la renuncia inmediata del ministro de Educación, Dharmendra Pradhan, tras la cancelación masiva de las pruebas de ingreso a la facultad de medicina debido a filtraciones de las preguntas.

The founder of India's viral Cockroach Janta Party arrived in New Delhi to lead a protest against Prime Minister Narendra Modi's government. pic.twitter.com/j6GxpK3S4w — Ihtisham Ul Haq (@iihtishamm) June 6, 2026

¿Qué es Cockroach Janta Party y cómo surgió?

Este movimiento surgió como burla a un comentario de un juez y descontento social de los jóvenes aspirantes a universitarios. En mayo, el presidente del Tribunal Supremo de la India, Surya Kant, lanzó un polémico comentario durante un caso no relacionado, comparando con "cucarachas" a los jóvenes desempleados que critican a las autoridades en redes sociales.

La respuesta de internet fue inmediata. Abhijeet Dipke, un recién graduado de 30 años de la Universidad de Boston, decidió capitalizar el insulto y creó un sitio web satírico para la juventud "perezosa y desempleada", bautizándola como la Cockroach Janta Party ("janta" significa "pueblo" en hindi). Lo que empezó como un espacio para reírse del desprecio oficial se volvió viral en cuestión de días, convirtiéndose en el canal de desfogue para millones de indios frustrados con la falta de oportunidades y el autoritarismo gubernamental.

Comenzó en las redes y ya llegó a las calles de Nueva Delhi

El evento de este sábado demostró que el descontento traspasó las pantallas. Dipke, quien se convirtió en un héroe accidental para su generación, viajó directamente desde Boston para liderar la protesta tras aterrizar en el aeropuerto de Nueva Delhi. "¿Cuánto tiempo viviremos con miedo a este gobierno?", cuestionó ante una multitud vigilada de cerca por un fuerte despliegue de la policía y fuerzas paramilitares. Aunque la tensión era alta, la jornada de seis horas transcurrió de manera pacífica.

La marcha no solo atrajo a estudiantes. Profesionales y adultos de mediana edad viajaron desde distintas ciudades para sumarse. El enojo principal radica en que el Ministerio de Educación canceló a última hora el examen médico en el que participaron más de dos millones de aspirantes, obligándolos a repetir todo el proceso. A esto se suma el colapso de un nuevo sistema digital que arruinó los resultados de las pruebas de los alumnos de último año de preparatoria.

Hasta el momento, el ministro Pradhan ha evitado pronunciarse sobre las peticiones de renuncia, limitándose a declarar en entrevistas que el gobierno no debió permitir que ocurrieran estos errores. Mientras tanto, el "partido de las cucarachas" ya demostró que lo que la política oficial subestimó como un chiste, hoy tiene la capacidad de paralizar la capital del país.