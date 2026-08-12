¿Te estafaron por internet? Guía para actuar ante un fraude financiero

Si fuiste víctima de un fraude financiero por internet, actuar rápido puede ayudarte a proteger tu dinero y tus datos personales. Identifica qué ocurrió, reúne las pruebas y realiza los reportes correspondientes para evitar que el problema crezca.

Guía para actuar ante un fraude financiero

Los fraudes cibernéticos son estafas que utilizan internet para realizar transacciones ilícitas. De acuerdo con la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF), estás prácticas pueden aprovechar el descuido de las personas al utilizar servicios financieros en línea.

Si detectas que fuiste víctima de un fraude, la Condusef recomienda informar de inmediato a las instituciones financieras donde tengas cuentas para evitar mayores daños.

Además, puedes presentar una reclamación ante la Comisión y recibir orientación personal sobre el problema.

En el caso de identificar un cargo no reconocido, debes de contactar a la institución financiera correspondiente y solicitar una aclaración.

Si la respuesta no es favorable, puedes acudir a la Condusef para recibir orientación y, en su caso, presentar una reclamación.

Para realizar una reclamación de manera presencial, la Condusef señala que es necesario llevar documentos como:



El contrato o documento que respalde la relación con la institución financiera

Un comprobante de domicilio

El estado de cuenta o comprobante relacionado

Una carta en la que expliques el caso

Una identificación oficial

Además el número de expediente para dar seguimiento

Tips de Condusef ante fraudes financieros

Además, recomienda no responder mensajes de remitentes desconocidos, no ingresar contraseñas bancarias en sitios a los que llegue mediante correos, chats o mensajes de texto y evitar proporcionar información financiera.

Si el contacto ocurrió mediante internet, la Condusef recomienda verificar que la página sea segura y que realmente corresponda a la institución financiera que se busca contactar.

También señala que no se deben entregar documentos personales ni datos de tarjetas, ni realizar operaciones financieras a través de redes sociales.

