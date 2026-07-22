¿Te llegó un paquete por sorpresa? Consejos para no caer en la estafa del “falso repartidor” en CDMX

Con el pretexto de entregar un paquete, los delincuentes han encontrado una nueva forma de vulnerar la tranquilidad de las familias en la Ciudad de México (CDMX) haciéndose pasar por falsos repartidores para ingresar a las viviendas y robar las pertenencias, pero ¿cómo protegerse de la estafa del 'falso repartidor'?

¿Cómo funciona la estafa del 'falso repartidor' en la CDMX?

Las autoridades de la CDMX compartieron el modus operando de la estafa del 'falso repartidor'. Todo comienza cuando los delincuentes fingen ser repartidores, tocan a las puertas de las viviendas y, en caso de que los propietarios no habrán, los ladrones fuerzan la entrada a la propiedad para robar todo lo que puedan en poco tiempo.

Consejos clave para no caer en el fraude del 'falso repartidor' en CDMX

La Secretaría de Seguridad y Ciudadana de la Ciudad de México (CDMX) compartió algunas recomendaciones para protegerte de los robos por estafa del 'falso repartidor'; toma nota y no caigas en trampas.



Verifica antes de abrir, usar mirilla o cámara.

Pide identificación y número de orden.

Haz notar tu presencia; haz ruido o prende las luces.

Refuerza las puertas y ventas.

Alerta a tus vecinos.

Si sales, deja tu hogar bien asegurado.

"No permitas que un "falso repartidor" afecte la tranquilidad de tu familia o tu patrimonio (...) Antes de abrir la puerta, verifica quién está del otro lado", explicó la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México.

#VeranoSeguro | ¡Cuidado! No permitas que un #FalsoRepartidor afecte la tranquilidad de tu familia o tu patrimonio. 👁️⚠️🏍️



🔒Antes de abrir la puerta, verifica quién está del otro lado. Si no esperas un pedido, no abras y reporta cualquier situación sospechosa:

☎️ 911

📞55 5208… pic.twitter.com/VSgDa1cAce — SSC CDMX (@SSC_CDMX) July 22, 2026

¿Qué hacer sospechas que estás siendo víctima de estafa en CDMX?

En caso de haber sido víctima de fraude en México, se puede denunciar ante el Ministerio Público, así como llamar al “088” de la Guarda Nacional; sin embargo, la última opción solo es para realizar un reporte.

Por otro lado, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los usuarios de Servicios Financieros (Condusef) compartió la página “Portal de Fraudes Financieros”, en el que se pueden denunciar teléfonos, sitios web, redes sociales y correos electrónicos.

Si fuiste víctima de extorsión les recomendamos guardar las capturas de estos datos para realizar una denuncia. Si necesitas orientación comunícate al (55) 52426489 o escríbenos a cibernética pdi@fgjcdmx.gob.mx pic.twitter.com/1keZe4hZfS — Fiscalía CDMX (@FiscaliaCDMX) August 13, 2023

¿Qué se necesita para demandar por fraude?

De acuerdo con el artículo 148 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, los requisitos para poder presentar una denuncia por fraude en México son los siguientes:

