Clima ártico golpeará México: ¿Hasta cuándo durarán el frío, las lluvias y los violentos vientos?

Aunque el frente frío 37 ya salió del territorio nacional, la masa de aire ártico que lo impulsó mantendrá un clima con lluvias fuertes en el sureste y un evento de "Norte" intenso en el Golfo de México durante este martes 24 de febrero de 2026 .

El impacto será más evidente en Chiapas, Tabasco, Veracruz y Oaxaca, donde se esperan precipitaciones persistentes y rachas de viento que podrían superar los 100 kilómetros por hora en el istmo de Tehuantepec.

¿Dónde lloverá más este martes 24 de febrero?

El pronóstico del clima indica lluvias fuertes a intensas en el norte y este de Chiapas, así como en el sur de Tabasco. También habrá chubascos en Veracruz, Oaxaca y Guerrero.

En zonas de Puebla y Campeche se prevén precipitaciones intermitentes que podrían provocar encharcamientos o aumento en niveles de ríos, especialmente en áreas bajas.

Para entidades del sur y sureste de #México se pronostican #Lluvias y #Chubascos; así como #EventoDeNorte intenso en el istmo y #GolfoDeTehuantepec y de fuerte a muy fuerte en #Veracruz y #Tabasco, durante esta noche. Ve los detalles ⬇️ pic.twitter.com/NJFgEQo2uN — CONAGUA Clima (@conagua_clima) February 24, 2026

Vientos muy fuertes en el Golfo y Tehuantepec

El istmo y golfo de Tehuantepec registrarán rachas de 100 a 120 km/h, acompañadas de oleaje de hasta cuatro metros. En Veracruz y la Península de Yucatán el clima también provocará viento intenso, aunque con menor fuerza.

Estas condiciones pueden provocar caída de árboles, afectaciones en anuncios espectaculares y reducción de visibilidad por bancos de niebla.

Alerta: En estos estados se esperan heladas

El frío continuará al amanecer en el norte, centro y oriente del país. En sierras de Chihuahua, Durango, Nuevo León, Estado de México, Hidalgo y Tlaxcala se prevén temperaturas de hasta -10 °C.

En la Ciudad de México la mínima será de entre 2 y 4 °C, mientras que en Toluca podría descender a cero grados.

La Ciudad de México activó Alerta Roja y Alerta Naranja por temperaturas bajas previstas para la madrugada y mañana del martes 24 de febrero de 2026 . La medida aplica en al menos 11 alcaldías , principalmente en zonas altas del sur y poniente de la capital.

#Pronóstico de #Temperaturas mínimas para este martes 24 de febrero, en la República Mexicana ⬇️ pic.twitter.com/dmRaNHamBI — CONAGUA Clima (@conagua_clima) February 24, 2026

Calor impactará en el noroeste de México

En contraste, estados del Pacífico norte como Sonora y Sinaloa registrarán temperaturas máximas de hasta 40 °C durante la tarde.

El Servicio Meteorológico Nacional mantiene vigilancia por posibles afectaciones en regiones con lluvias acumuladas y fuertes rachas de viento.

Este 24 de febrero será un día de contrastes: frío intenso por la mañana, lluvias en el sureste y calor extremo en el noroeste del país.