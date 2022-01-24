Autoridades de Miami detienen a Frida Sofía por conducta desordenada

Autoridades de Miami detuvieron a Frida Sofía, hija de la cantante Alejandra Guzmán, este domingo 23 de enero, por conducta desordenada.

Primeros reportes indican que la detención de Frida Sofía ocurrió la noche del domingo 23 de enero en Miami.

Autoridades detuvieron a Frida Sofía por presuntamente realizar disturbios en un lugar público, es decir, alteración del orden público y resistirse a la detención sin violencia en Miami.

Por estos delitos, Frida Sofía deberá pagar 500 dólares, además de 1000 más por resistirse a la detención. , según indica la ficha de la detención de la hija de Alejandra Guzmán.

Hasta el momento Alejandra Guzmán no ha dicho nada sobre la detención de su hija Frida Sofía en Miami. Previo a su detención, Frida Sofía realizó un live en sus redes sociales en donde se le observa la misma vestimenta que la documentada por autoridades de Miami.

Detienen en Miami a Frida Sofía hija de Alejandra Guzmán

¿Quién es Frida Sofía, detenida en Miami?

Frida Sofía es la hija de la cantante Alejandra Guzmán y Pablo Moctezuma y recientemente llamó la atención luego de que acusó a su abuelo, Enrique Guzmán, de abusar de ella cuando era una niña.

Frida Sofía interpuso una denuncia en 2021 en contra de su abuelo por presuntamente abusar de ella.

La hija de Alejandra Guzmán es conocida por ser modelo e influencer en redes sociales.