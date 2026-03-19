Del calor al frío en horas: ¡Hasta 4 grados! Activan Alerta Amarilla en CDMX para estas alcaldías

El cambio del clima en México se siente en cuestión de horas; el calor del día queda atrás y el frío en CDMX regresa con fuerza durante la noche . Autoridades activaron la Alerta Amarilla en CDMX por bajas temperaturas que alcanzarán entre 4 y 6 grados en zonas del sur y poniente.

La Alerta Amarilla en CDMX se mantiene para la madrugada del viernes 20 de marzo; el pronóstico indica ambiente frío al amanecer, con descenso marcado de temperatura tras una tarde templada; este contraste refuerza la sensación de frío en CDMX en las primeras horas del día.

¿Qué alcaldías tienen Alerta Amarilla por frío en CDMX?

Las autoridades confirmaron que la Alerta Amarilla en CDMX aplica en:



Álvaro Obregón

Cuajimalpa

Magdalena Contreras

Milpa Alta

Xochimilco

En estas alcaldías, el descenso será más marcado durante la madrugada; Tlalpan permanece con Alerta Naranja por temperaturas más bajas, mientras que en el resto de la CDMX el ambiente será fresco, pero sin activación oficial por pronóstico severo.

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⚠️ Se activa #AlertaAmarilla por pronóstico de temperaturas bajas para la madrugada y mañana del viernes 20/03/2026, en las demarcaciones: @AlcaldiaAO, @cuajimalpa_gob, @ALaMagdalenaC, @AlcMilpaAlta y @XochimilcoAl.



Atiende las recomendaciones y mantente informado.… pic.twitter.com/7EgSRZl7mH — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) March 19, 2026

¿Cómo será el clima en CDMX durante las próximas horas?

Durante la tarde se mantiene ambiente cálido a templado en la CDMX; sin embargo, el cambio será rápido; conforme avance la noche, el frío en CDMX se intensificará con cielo despejado y descenso térmico.

El contraste térmico es el principal factor de este aviso; pasar de calor a frío en CDMX en pocas horas puede afectar la salud, especialmente en personas vulnerables.

Viento y lluvias: el otro factor del clima

Además del frío en CDMX, se prevén rachas de viento de hasta 40 km/h; estas condiciones podrían provocar caída de ramas, árboles o anuncios.

En el Estado de México se esperan lluvias aisladas y chubascos en regiones como Valle de Bravo, Atlacomulco e Ixtapan de la Sal; en la CDMX, la probabilidad de lluvia es baja, pero el viento y el descenso de temperatura marcarán el ambiente.

Esta tarde se esperan #Chubascos en regiones del #EdoMéx y ambiente cálido a templado en la #CDMX. Detalles, en el gráfico pic.twitter.com/DI8YcfUs9o — CONAGUA Clima (@conagua_clima) March 19, 2026

¿Qué recomendaciones seguir ante el frío en CDMX?

Ante la Alerta Amarilla en CDMX, autoridades recomiendan usar varias capas de ropa; cubrir nariz y boca; evitar cambios bruscos de temperatura y mantenerse informado.

El frío en CDMX no solo llega, sino que lo hace de forma repentina; por ello, la prevención es clave para evitar enfermedades respiratorias.