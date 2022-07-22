Reabren frontera montañosa entre Argentina y Chile tras nevadas

La frontera montañosa del Paso, uno de los principales cruces fronterizos entre Argentina y Chile, reabrió durante esta semana luego de permanecer cerrado durante al menos un par de semanas por las fuertes nevadas registradas en la región de los Andes, mismas que dejaron varados a miles de camioneros y automovilistas particulares.

Los vehículos que se quedaron varados durante varios días en la frontera montañosa, comenzaron su avance lentamente a lo largo de la "serpenteante" carretera, mejor conocida como "Los Libertadores", desde que se reabrió el paso el pasado miércoles (20 de julio de 2022). Algunos de los conductores habían estado esperando en la frontera montañosa durante varios días.

Héctor Castro, teniente de policía en el paso fronterizo entre Argentina y Chile, señaló que "la autoridad administrativa autorizó el tránsito tanto local como internacional de vehículos particulares y de carga, tras los hechos ocurridos el sábado 9 de julio".

Paso habilitado para todo tipo de vehículos.



Horarios:

Camiones de 08:00 a 22:00 horas, corte a las 20:00 hrs en Guardia Vieja y Uspallata.



Turismo de 08:00 a 20:00 horas, corte a las 17:00 hr.



Toda persona debe presentar declaración jurada digital https://t.co/GFSoUHApnj — CF Los Libertadores (@CFLosLibertador) July 21, 2022

Conductores pasan varios días varados en frontera montañosa entre Argentina y Chile

Por su parte, Víctor Aravena, un argentino trabajando en Chile, dijo que: "Por la tormenta de nieve nos cortaron el paso y no pudimos pasar para volver a trabajar en Chile. Llevamos cinco días aquí varados. Hemos faltado cinco días de trabajo y ahora vamos de regreso, porque hoy reabrieron la vía, autorizaron el paso de los buses y vamos camino de Santiago".

Cabe señalar que las largas esperas en la frontera montañosa, provocaron la ira generalizada entre los conductores de camiones y de vehículos particulares.

Ángel, conductor de autobús:

Las autoridades no se preocupan por mejorar la infraestructura, ya sea del lado argentino o chileno. Nos hemos cansado de quejarnos mil veces.

Otro camionero varado en la frontera montañosa entre Argentina y Chile, el brasileño Ulises Oliveira platicó que: "Llevamos 21 días de espera. Yo vine, descargué la mercancía, volví a cargar, y por la avalancha de nieve estuve aquí dos semanas después de cargar, esperando para subir por la carretera".

En Sudamérica, se han registrado intensas nevadas durante los últimos días. La situación ha provocado el cierre por dos semanas del paso fronterizo de montaña entre Chile y Argentina, conocido como “Los Libertadores”. #NmásCentral con @Caro_lomass. pic.twitter.com/XnkU3JF0k3 — N+Media (@nmasmedia) July 22, 2022

¿Qué es la cordillera de los Andes resumen?

La cordillera de Los Andes es una cadena de montañas de América del Sur, misma que atraviesa Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú, parte de Venezuela, Argentina y Chile. Esta es la cordillera más larga de la Tierra, con cerca de 7 mil 500 kilómetros de longitud.