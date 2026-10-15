Fue visto por última vez saliendo de la universidad de Ixtlahuaca, CUI: Esto se sabe de la desaparición de Aldo Carol León, estudiante de medicina en el Edomex

Una familia en el Estado de México busca a Aldo Carol León Rosas, un joven estudiante de medicina de 19 años de edad. De acuerdo con los reportes, el alumno fue visto por última vez el pasado lunes 5 de octubre de 2026, justo cuando salía de las instalaciones de la Universidad de Ixtlahuaca CUI. Desde ese momento se perdió todo contacto con él.

Esto es todo lo que se sabe de la desaparición del joven Aldo Carol.

¿Cuándo fue visto por última vez Aldo Carol León?

Aldo Carol León Rosas desapareció el 5 de octubre de 2026 en San Pedro la Cabecera, dentro del municipio de Ixtlahuaca, Estado de México.

Testigos y familiares dijeron que el joven salió del campus de la Universidad de Ixtlahuaca, CUI, donde cursa la licenciatura en medicina, pero ya no regresó a su casa.

De acuerdo a las cámaras de la zona, el joven salió a las 11:03 de la mañana por la puerta 6 y de ahí no se volvió a saber nada de él.

Aldo Carol León Rosas

Desapareció el 05 de octubre de 2026 en San Pedro la Cabecera, Ixtlahuaca, Estado de México.#HastaEncontrarte



¿Dónde estás hijito?

Te sigo buscando. pic.twitter.com/gnHihXo6rw — Coral (@OraliaRosas) October 14, 2026

¿Cómo identificar a Aldo Carol?

Según el boletín emitido por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, FGJEM, Aldo tiene 19 años, mide 1.72 metros, es de complexión atlética, tez blanca y cabello negro corto.

Como señas particulares, el joven utiliza lentes de armazón y presenta cicatrices por cortadas en ambas muñecas.

¿Cómo estaba vestido el día de su desaparición en Ixtlahuaca?

La última vez que se le vio, Aldo llevaba puesta una sudadera de color negro, pants negro, calcetines blancos y tenis negros.

Su madre, Oralia Rosas, comparte las fichas de búsqueda en sus redes sociales pidiendo ayuda para encontrarlo y expresando su preocupación por el paso de los días.

Familiares piden apoyo de la ciudadanía para localizarlo

En redes sociales, los allegados del estudiante compartieron mensajes para visibilizar el caso y solicitar la colaboración de la comunidad.

Oralia pidió a quien tenga algún dato sobre su paradero que lo aporte a las autoridades para que vuelva a casa.

Teléfonos de contacto para aportar información sobre Aldo Carol

Si cuentas con algún dato que ayude a dar con la ubicación de Aldo Carol León Rosas, puedes comunicarte a los números de la Fiscalía de Búsqueda: 800 89 029 40, 800 509 09 27 o 800 216 03 61. Cualquier detalle puede ser clave para hallarlo.