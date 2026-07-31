¿Cárteles al acecho? Facundo Sánchez salió a jugar fútbol, pero ya no regresó a casa en Jalisco

Una historia que se repite, un patrón que ya conocen las autoridades, pero aun así no deja de pasar: la desaparición de personas en México. En junio y julio de 2026, se alertó de que varios jóvenes estaban desapareciendo en Jalisco, entre ellos Dominic, Carlos Humberto y Facundo Vidal Sánchez.

Al día de hoy, las autoridades sospechan de reclutamiento forzado en algunos casos, pero esta explicación no basta para una familia que tiene que vivir con la ausencia y con la duda de dónde están sus hijos.

Buscan a Facundo Sánchez; el menor solo salió a jugar futbol en Zapopan, Jalisco

La búsqueda de Facundo Sánchez, un adolescente de 17 años, continúa luego de que desapareciera el pasado 17 de julio en el municipio de Zapopan, Jalisco.

De acuerdo con su madre, el menor salió de su casa para jugar fútbol alrededor de las 5 de la tarde, pero desde ese momento su familia perdió todo contacto con él.

La señora Esmeralda relató que Facundo, con el paso de las horas dejó de responder y nunca regresó, por lo que sus familiares comenzaron a buscarlo y posteriormente presentaron la denuncia correspondiente.

A varios días de su desaparición, nada se sabe de lo que pudo ocurrirle al joven, quien trabajaba también vendiendo nopales en el Mercado Felipe Ángeles.

Ficha de desaparición de Facundo Sánchez en Jalisco

La ficha de búsqueda señala que Facundo Sánchez tiene 17 años de edad, es de complexión delgada, mide aproximadamente 1.70 metros y pesa cerca de 70 kilogramos.

Tiene tez blanca, cabello negro, corto y ondulado, además de ojos cafés grandes. Como seña particular presenta cicatrices en la mejilla izquierda. El día de su desaparición vestía una camisa blanca, pantalón azul y tenis negros.

Menores pudieron haber caído en las manos del crimen organizado

El caso de Facundo ocurre en medio de la búsqueda de varios adolescentes reportados como desaparecidos en distintos municipios del Área Metropolitana de Guadalajara.

Durante una conferencia de seguridad, el vicefiscal de Jalisco, Alfonso Gutiérrez Santillán, informó que las investigaciones apuntan a que cuatro de los menores podrían encontrarse fuera del estado: tres en Zacatecas y uno en Michoacán, mientras que otro permanece en Jalisco.

Entre los adolescentes reportados como desaparecidos en fechas recientes se encuentran:



Dominic Gabriel Méndez Jiménez, 15 años

Carlos Humberto Corona Corona, 14 años

Facundo Viral Sánchez, de 17 años

Jeremi Alejandro Villegas Anaya, 14 años

Geovanny Natanael Flores Vázquez, 17 años

Hasta el momento, las autoridades continúan con las investigaciones para dar con el paradero de los jóvenes, mientras familiares de Facundo no pierden la esperanza de que alguien tenga información.