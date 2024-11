Causa y efecto; así fueron las reacciones de los diputados ante veredicto de la SCJN

El reciente veredicto de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ( SCJN ) ha generado un amplio espectro de reacciones que trascienden las calles y resuenan intensamente en el ámbito legislativo. Desde las filas del Partido Revolucionario Institucional (PRI), se han levantado acusaciones sobre presiones y, supuestamente, la compra de votos de algunos ministros con la clara intención de facilitar a Morena una elección de jueces que responda a sus intereses.

Advertencias sobre la concentración de Poder

La diputada Noemí Luna ha expresado su preocupación al manifestar que, con el fallo de la Corte, se está erosionando el acceso a una justicia imparcial y equitativa. Luna advierte que, al concentrar el poder judicial en manos de unos pocos, se corre el riesgo de caer en una autocracia que podría socavar los cimientos de la democracia mexicana.

Por su parte, el líder de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, ha aplaudido la decisión de la Corte, argumentando que prevaleció la mesura y la sensatez de algunos de los ministros. Este apoyo a la resolución contrasta drásticamente con las críticas que provienen de otros sectores, reflejando la polarización en el discurso político.

Críticas desde el Movimiento Ciudadano

Desde el Movimiento Ciudadano, se ha instado a no perder de vista que la mayoría legislativa que reformó la Constitución no se ganó en las urnas. La dirigente Ivonne Ortega ha enfatizado que el respaldo a estas reformas no proviene del mandato popular, sino de decisiones tomadas en otros espacios, como el Instituto Nacional Electoral (INE) y la Sala Superior del Tribunal Electoral, lo que lleva a cuestionar la legitimidad de estas reformas ante la ciudadanía.

El diputado Rubén Moreira ha añadido un tono sombrío a la discusión, afirmando que la patria debería estar triste ante lo que considera un momento aterrador para la democracia. Según él, las próximas semanas podrían traer consigo la eliminación de órganos autónomos cruciales, lo que, en su opinión, podría llevar a un futuro donde las elecciones sean un mero trámite sin sustancia.

Con la resolución de la Corte, se ha confirmado que la elección de los nuevos juzgadores se llevará a cabo en junio del próximo año, un hecho que Morena celebró como un triunfo legislativo. Sin embargo, este desarrollo ha suscitado un debate ferviente sobre la naturaleza y el futuro de la justicia en el país, dejando claro que las tensiones políticas y las advertencias sobre la democracia están lejos de disiparse.