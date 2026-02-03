VIDEO: Alerta en Robles Domínguez: Incendio de 10 metros devora lote de autos en la GAM

Una intensa movilización de cuerpos de emergencia se registra la tarde de este día en la alcaldía Gustavo A. Madero (GAM). Un fuerte incendio consume un lote de autos ubicado sobre la avenida Robles Domínguez, a la altura de la colonia Guadalupe Tepeyac.

De acuerdo con los reportes preliminares desde el lugar de los hechos, las llamas han alcanzado una altura aproximada de 10 metros, superando el cableado y palmeras de la zona, lo que ha generado una densa columna de humo visible desde varios puntos del norte de la capital.

Desalojos preventivos en la GAM por incendio

Al menos seis carros bomba del Heroico Cuerpo de Bomberos de la CDMX, provenientes de diferentes estaciones, ya laboran en el cruce de Robles Domínguez y la calle Schumann (referida preliminarmente) para sofocar el fuego.

Debido a la intensidad de la conflagración y el riesgo de propagación, elementos de Protección Civil y de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) han realizado desalojos preventivos de las personas que se encontraban en edificios contiguos.

Saldo preliminar:



Lesionados: Hasta el momento, no se reportan personas heridas ni intoxicadas.

Causas: Se desconoce qué originó el fuego en el predio de vehículos.

Vialidad: La circulación en el Eje 3 Norte Robles Domínguez se encuentra afectada; se recomienda evitar la zona y permitir el paso a los vehículos de emergencia.

Información en desarrollo...