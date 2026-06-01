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¿Caos vial por megamarcha de la CNTE? Calles de CDMX afectadas por manifestantes este 1 de junio 2026

Integrantes de la CNTE realizarán una megamarcha en calles de la CDMX, afectando las vialidades principales de la capital del país; conoce las alternativas viales.

Marchas en CDMX HOY 1 de junio 2026: Calles cerradas y afectadas por manifestantes; alternativas viales
Calles cerradas y afectaciones viales por marchas en CDMX|FACEBOOK: CNTE

Escrito por: Fernanda Benítez

¡Qué no te tomé por sorpresa! Las calles de la Ciudad de México (CDMX) se verán afectadas por las marchas y manifestaciones de este lunes 1 de junio 2026: te compartimos las zonas afectadas y las alternativas viales.

Alrededor de las 9:00 horas, las y los integrantes de la CNTE realizarán una megamarcha que comenzará en el Ángel de la Independencia y terminará en el Zócalo CDMX; toma precauciones.

Marchas en CDMX HOY 1 de junio 2026: Calles cerradas y alternativas viales

Cierre de circulación en la Av. 5 de Mayo; zonas afectadas

Continúa el cierre de circulación en Av. 5 de Mayo desde el Eje Central Lázaro Cárdenas hasta Simón Bolívar por presencia de manifestantes.

Alternativas viales: Eje 1 Norte, Donceles y Venustiano Carranza.

CNTE planea llegar al Zócalo CDMX y hacer un plantón indefinido

Integrantes de la CNTE aseguran que la megamarcha terminará en el Zócalo CDMX y mantendrán un plantón indefinido en las inmediaciones.

Se ven afectaciones en vialidades clave como: Paseo de la Reforma, Av. Juárez y Eje Central. La marcha podría impactar en las instalaciones del AICM.

Manifestantes se reúnen en el Ángel de la Independencia

Manifestantes comienzan a concentrarse en el Ángel de la Independencia; se pide a las y los ciudadanos tomar precauciones.

¿A qué hora comienza la megamarcha de la CNTE en CDMX?

La megamarcha de la CNTE iniciará a las 9:00 horas este lunes 1 de junio 2026, comenzando a reunirse en el Ángel de la Independencia.

Se espera que los manifestantes se reúnan minutos antes, por lo que las afectaciones viales podrían ser minutos antes.

Habilitan modo reversible en Circuito Interior; zonas afectadas

Se habilita el modo reversible en Circuito Interior desde La Raza a Leibnitz; se implementa desde las 6:30 a las 9:00 horas.

¿Qué autos NO circulan hoy 1 de junio 2026?

¡Atención, automovilistas! El Hoy No Circula para este lunes 1 de junio 2026 aplicará desde las 5:00 hasta las 22:00 horas, por lo que los siguientes autos que NO circulan hoy.

  • Engomado AMARILLO
  • Terminación de placas 5 y 6
  • Holograma 1 y 2

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