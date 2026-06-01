¿Caos vial por megamarcha de la CNTE? Calles de CDMX afectadas por manifestantes este 1 de junio 2026
Integrantes de la CNTE realizarán una megamarcha en calles de la CDMX, afectando las vialidades principales de la capital del país; conoce las alternativas viales.
¡Qué no te tomé por sorpresa! Las calles de la Ciudad de México (CDMX) se verán afectadas por las marchas y manifestaciones de este lunes 1 de junio 2026: te compartimos las zonas afectadas y las alternativas viales.
Alrededor de las 9:00 horas, las y los integrantes de la CNTE realizarán una megamarcha que comenzará en el Ángel de la Independencia y terminará en el Zócalo CDMX; toma precauciones.
Marchas en CDMX HOY 1 de junio 2026: Calles cerradas y alternativas viales
Cierre de circulación en la Av. 5 de Mayo; zonas afectadas
Continúa el cierre de circulación en Av. 5 de Mayo desde el Eje Central Lázaro Cárdenas hasta Simón Bolívar por presencia de manifestantes.
Alternativas viales: Eje 1 Norte, Donceles y Venustiano Carranza.
08:40 #PrecauciónVial | Continúa cerrada la circulación de Av. 5 de Mayo desde Eje Central Lázaro Cárdenas hasta Simón Bolívar, por presencia de manifestantes. #AlternativaVial| Eje 1 Norte, Donceles y Venustiano Carranza. pic.twitter.com/Abz2riOh0E— OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) June 1, 2026
CNTE planea llegar al Zócalo CDMX y hacer un plantón indefinido
Integrantes de la CNTE aseguran que la megamarcha terminará en el Zócalo CDMX y mantendrán un plantón indefinido en las inmediaciones.
Se ven afectaciones en vialidades clave como: Paseo de la Reforma, Av. Juárez y Eje Central. La marcha podría impactar en las instalaciones del AICM.
La CNTE inició un paro nacional y contempla movilizaciones en la CDMX, con la intención de llegar al Zócalo capitalino y mantener un plantón indefinido.— Azteca Noticias (@AztecaNoticias) June 1, 2026
Las autoridades prevén afectaciones en vialidades clave como Paseo de la Reforma, Avenida Juárez y Eje Central, además de… pic.twitter.com/EkRHX2x9nn
Manifestantes se reúnen en el Ángel de la Independencia
Manifestantes comienzan a concentrarse en el Ángel de la Independencia; se pide a las y los ciudadanos tomar precauciones.
06:45 #PrecauciónVial | Concentración de manifestantes en inmediaciones del Ángel de la Independencia, col. Juárez, alcaldía Cuauhtémoc. pic.twitter.com/0CPsap383d— OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) June 1, 2026
¿A qué hora comienza la megamarcha de la CNTE en CDMX?
La megamarcha de la CNTE iniciará a las 9:00 horas este lunes 1 de junio 2026, comenzando a reunirse en el Ángel de la Independencia.
Se espera que los manifestantes se reúnan minutos antes, por lo que las afectaciones viales podrían ser minutos antes.
Habilitan modo reversible en Circuito Interior; zonas afectadas
Se habilita el modo reversible en Circuito Interior desde La Raza a Leibnitz; se implementa desde las 6:30 a las 9:00 horas.
Recuerda que para mejorar la movilidad se implementa modo reversible en Circuito Interior, de La Raza a Leibnitz de las 06:30 a 09:00 horas y por la tarde en el tramo de Marina Nacional a La Raza de las 17:00 a las 20:00 horas. pic.twitter.com/pTP1Ka3eUF— OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) June 1, 2026
¿Qué autos NO circulan hoy 1 de junio 2026?
¡Atención, automovilistas! El Hoy No Circula para este lunes 1 de junio 2026 aplicará desde las 5:00 hasta las 22:00 horas, por lo que los siguientes autos que NO circulan hoy.
- Engomado AMARILLO
- Terminación de placas 5 y 6
- Holograma 1 y 2
🌞¡Buen día!— CAMegalópolis (@CAMegalopolis) June 1, 2026
El #HoyNoCircula de este lunes 1 de junio en la #ZMVM es para los vehículos con #EngomadoAmarillo🟡 y terminación de placas 5 y 6, holograma 1 y 2.
𝐸𝑥𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 - 𝐡𝐨𝐥𝐨𝐠𝐫𝐚𝐦𝐚𝐬 𝟎𝟎 𝐲 𝟎. pic.twitter.com/9cJym7se4T