¿Caos vial por megamarcha de la CNTE? Calles de CDMX afectadas por manifestantes este 1 de junio 2026

¡Qué no te tomé por sorpresa! Las calles de la Ciudad de México (CDMX) se verán afectadas por las marchas y manifestaciones de este lunes 1 de junio 2026: te compartimos las zonas afectadas y las alternativas viales.

Alrededor de las 9:00 horas, las y los integrantes de la CNTE realizarán una megamarcha que comenzará en el Ángel de la Independencia y terminará en el Zócalo CDMX; toma precauciones.