¡Toma precauciones! A esta hora inicia la megamarcha de la CNTE en CDMX este 1 de junio 2026

Maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) realizarán una megamarcha en la Ciudad de México este 1 de junio 2026, afectando las principales calles de la capital del país, pero ¿a qué hora inician las protestas?

¿A qué hora inicia la megamarcha de la CNTE en CDMX este 1 de junio 2026?

¡Atención, ciudadanos! La megamarcha de maestros de la CNTE iniciará a las 9:00 horas este lunes 1 de junio 2026 , comenzando a reunirse en el Ángel de la Independencia.

Los profesores podrían reunirse minutos antes de la hora acordada, por lo que el caos vial podría empezar más temprano.

Calles afectadas y cierres viales por la megamarcha de la CNTE en CDMX

La megamarcha de maestros de la CNTE este 1 de junio 2026 comenzarán en el Ángel de la Independencia para terminar en la explanada del Zócalo CDMX, pero ¿cuáles son las calles afectadas y cerradas? Te compartimos la ruta de la megamarcha de CNTE en CDMX:



Paseo de la Reforma en ambos sentidos.

en ambos sentidos. Avenida Juárez .

. Eje Central Lázaro Cárdenas ; corte de circulación por completo.

; corte de circulación por completo. Calle 5 de Mayo .

. Todo el circuito de la Plaza de la Constitución.

Se espera que los maestros avancen por Paseo de la Reforma, pasando por la Glorieta de la Diana Cazadora, el Ahuehuete y la Glorieta de las Mujeres que Luchan.

Al llegar al Zócalo capitalino, los agremiados podrían afectar la circulación en Av. 20 de Noviembre, José María Pino Suárez y 5 de Febrero.

Alternativas viales por megamarcha de maestros en CDMX

¡Evita el caos vial! Si vas a trabajar o estudiar en la Ciudad de México, específicamente cerca de las zonas afectadas y calles cerradas por la megamarcha de maestros CNTE; te compartimos las alternativas viales para este 1 de junio 2026:

Alternativas viales hacia el Norte y Sur de CDMX:



Circuito Interior.

Eje 1 Oriente: Av. Trabajo/Circunvalación.

Av. Congreso de la Unión.

Alternativas viales rumbo al Oriente y Poniente de CDMX:

