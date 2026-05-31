¡Toma precauciones! A esta hora inicia la megamarcha de la CNTE en CDMX este 1 de junio 2026
La megamarcha de maestros de la CNTE comenzará en el Ángel de la Independencia, lo que afectará la circulación en distintas calles de la CDMX.
Maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) realizarán una megamarcha en la Ciudad de México este 1 de junio 2026, afectando las principales calles de la capital del país, pero ¿a qué hora inician las protestas?
¿A qué hora inicia la megamarcha de la CNTE en CDMX este 1 de junio 2026?
¡Atención, ciudadanos! La megamarcha de maestros de la CNTE iniciará a las 9:00 horas este lunes 1 de junio 2026, comenzando a reunirse en el Ángel de la Independencia.
Los profesores podrían reunirse minutos antes de la hora acordada, por lo que el caos vial podría empezar más temprano.
Calles afectadas y cierres viales por la megamarcha de la CNTE en CDMX
La megamarcha de maestros de la CNTE este 1 de junio 2026 comenzarán en el Ángel de la Independencia para terminar en la explanada del Zócalo CDMX, pero ¿cuáles son las calles afectadas y cerradas? Te compartimos la ruta de la megamarcha de CNTE en CDMX:
- Paseo de la Reforma en ambos sentidos.
- Avenida Juárez.
- Eje Central Lázaro Cárdenas; corte de circulación por completo.
- Calle 5 de Mayo.
- Todo el circuito de la Plaza de la Constitución.
Se espera que los maestros avancen por Paseo de la Reforma, pasando por la Glorieta de la Diana Cazadora, el Ahuehuete y la Glorieta de las Mujeres que Luchan.
Al llegar al Zócalo capitalino, los agremiados podrían afectar la circulación en Av. 20 de Noviembre, José María Pino Suárez y 5 de Febrero.
Alternativas viales por megamarcha de maestros en CDMX
¡Evita el caos vial! Si vas a trabajar o estudiar en la Ciudad de México, específicamente cerca de las zonas afectadas y calles cerradas por la megamarcha de maestros CNTE; te compartimos las alternativas viales para este 1 de junio 2026:
Alternativas viales hacia el Norte y Sur de CDMX:
- Circuito Interior.
- Eje 1 Oriente: Av. Trabajo/Circunvalación.
- Av. Congreso de la Unión.
Alternativas viales rumbo al Oriente y Poniente de CDMX:
- Av. Chapultepec.
- Av. José María Izazaga y Eje 1 Sur: Fray Servando Teresa de Mier.
- Eje 1 Norte: Mosqueta/Rayón.