¿Qué pasa hoy en el Metro CDMX? Avance de trenes, líneas saturadas y retrasos este lunes 1 de junio
Este lunes 1 de junio se espera alta afluencia en el Metro de la CDMX. Sigue el reporte en vivo de líneas saturadas, avance de trenes y retrasos.
Este lunes, inicio de semana y de mes, se espera alta afluencia en el Metro de la Ciudad de México (CDMX). Debido a la gran cantidad de transeúntes, se recomienda salir con tiempo y consultar el minuto a minuto del transporte público.
En Azteca Noticias te damos el reporte EN VIVO de todo lo que sucede en el Metro para que no llegues tarde a tu destino.
¿Qué pasa hoy en el Metro CDMX? Avance de trenes, líneas saturadas y retrasos este lunes 1 de junio
¿Qué pasa en la Línea 9?
De acuerdo a usuarios, la Línea 9 ha estado presentando retrasos; el Metro mencionó que hay alta afluencia y que implementaron un operativo para regular la entrada de los transeúntes.
¿Qué líneas del metro tienen atrasos?
El Metro informó que, durante las primeras horas de esta mañana, se registra una afluencia moderada de usuarios y una circulación constante de trenes en las líneas 1, 2, 7, 8, 9, 12, A y B.
A pesar del flujo regular en estas rutas, las autoridades del transporte recordaron que las condiciones del servicio pueden cambiar de manera imprevista debido a eventualidades operativas o a las condiciones climáticas.
¿Qué estaciones del Metro están cerradas hoy?
El perfil oficial del Metro de la CDMX informó de las estaciones cerradas este 1 de junio, estas son:
Línea 2
- Zócalo/Tenochtitlan
- Viaducto
- Chabacano
- San Antonio Abad
- Portales
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