¿Qué pasa hoy en el Metro CDMX? Avance de trenes, líneas saturadas y retrasos este lunes 1 de junio

Este lunes, inicio de semana y de mes, se espera alta afluencia en el Metro de la Ciudad de México (CDMX). Debido a la gran cantidad de transeúntes, se recomienda salir con tiempo y consultar el minuto a minuto del transporte público.

En Azteca Noticias te damos el reporte EN VIVO de todo lo que sucede en el Metro para que no llegues tarde a tu destino.

